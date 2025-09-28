L’Ucraina, nel contesto della guerra in corso con la Russia, è stata travolta da un massiccio attacco notturno che ha scatenato una pioggia di droni e missili su diverse città del Paese. Kiev, insieme alle regioni di Zaporizhia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Černihiv e Odessa, è stata tra le aree più colpite, con gravi danni alle infrastrutture civili e numerose vittime.

L’offensiva ha suscitato reazioni immediate anche all’estero, con Paesi vicini come la Polonia che hanno adottato misure preventive per proteggere il proprio spazio aereo.

Guerra Ucraina, danni e feriti per raffica di droni russi su Kiev nella notte

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito «vile» l’attacco notturno lanciato dalla Russia, che ha visto l’impiego di circa 500 droni e oltre 40 missili contro l’Ucraina. Secondo quanto riportato in un messaggio su Telegram, le città più colpite sono state Kiev e le regioni di Zaporizhia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Černihiv e Odessa.

Durante gli attacchi, strutture civili, un impianto di produzione di gomma e diversi edifici residenziali hanno subito danni significativi. La capitale ha registrato almeno quattro vittime, tra cui un minorenne, mentre altre decine di persone hanno riportato ferite. L’amministrazione locale ha segnalato incendi in un distributore di carburante e in una struttura sanitaria, prontamente domati dai soccorritori, e la caduta di detriti ha danneggiato più quartieri della città.

Guerra Ucraina, danni e feriti su Kiev: Polonia alza i jet

Le forze militari ucraine hanno riferito che l’offensiva notturna ha coinvolto complessivamente 595 droni e 48 missili, con Kiev come principale obiettivo. La difesa aerea russa, dal canto suo, sostiene di aver intercettato e abbattuto 41 droni ucraini in diverse regioni del Paese. A seguito della crisi, la Polonia ha chiuso lo spazio aereo vicino a due città sudorientali e ha mobilitato i propri jet in una misura preventiva. Intanto, nel Donetsk sotto controllo ucraino, proseguono bombardamenti dell’artiglieria russa che hanno provocato danni a edifici e costretto all’evacuazione quasi 350 persone.