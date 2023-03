Guerra Ucraina, la Russia senza risorse entro la fine della primavera

Il capo dell'intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov parla di crisi dell'economia russa: "Le sue risorse non basteranno per più di tre mesi"

Mosca raschia il barile. L’economia russa non sarà in grado di sostenere la guerra di aggressione in Ucraina dopo i prossimi tre mesi: «entro la fine della primavera finirà le risorse».

La Russia ha fatto troppi sprechi

Citando il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov, l’agenzia di stampa nazionale dell’Ucraina (Ukrinform) conferma la notizia: «La Russia ha sprecato enormi quantità di risorse umane, armamenti e materiali, e la sua economia e la sua produzione non sono in grado di coprire queste perdite». Cambiata, inoltre, la catena di comando militare russo, Budanov è convinto che, se l’esercito russo fallirà nei suoi obiettivi questa primavera, esaurirà i suoi strumenti di guerra.

A Bakhmut si combatte per strada

Le forze russe accerchiano Bakhmut, città dell’Ucraina orientale, su tre lati, mentre i civili cercano di fuggire con l’aiuto dei militari ucraini che sarebbero sul punto di ritirarsi dalla città. Stando ai dati dichiarati dalla Nato, a poco più di un anno dall’inizio della guerra il 22 febbraio 2022, sono stati uccisi 200mila soldati di Mosca. Intanto il capo del gruppo Wagner si pronuncia: «Indietreggiare farebbe cadere sui mercenari il peso della sconfitta». Per ora, continuano a esplodere bombe e non c’è traccia di tregua. Neanche minima.