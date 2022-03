Continuano i bombardamenti, e questa volta ad essere vittima della guerra è un pezzo della storia ucraina: colpito il memoriale della Shoah di Kiev.

Continuano i bombardamenti, e questa volta ad essere vittima della guerra è un pezzo della storia ucraina: è stato colpito il memoriale della Shoah di Babyn Yar, a Kiev.

A darne la conferma è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Twitter.

La Russia aveva intraprerso una missioni di bombardamenti che aveva come obbiettivo la torre televisiva di Kiev. Tuttavia, a pochi passi dall’edificio risiedeva anche il memoriale di Babyn Yar, dedicato all’olocausto e che ospitava le salme di oltre 30mila ebrei uccisi dai nazisti.

«Che senso ha dire “mai più” per 80 anni se il mondo rimane in silenzio quando una bomba cade sullo stesso sito di Babyn Yar?».

Queste le parole del presidente ucraino sui social.

Il monumento si trova su una fossa comune che contiene i resti di circa 34mila ebrei massacrati nel 1941 durante l’occupazione nazista. La sua costruzione risale al 2016, ma il centro commemorativo era ancora in fase di ultimazione e doveva essere completato il prossimo anno. SI è trattato di uno dei massacri singoli più grandi della storia, dato che in soli due giorni ben 33.771 ebrei.

Naturalmente, la comunità israeliana ha immediatamente condannato l’accaduto, chiedendo:

«Alla comunità internazionale di adottare misure concertate per salvaguardare le vite dei civili e questi siti storici per il loro valore insostituibile per la ricerca, l’istruzione e la commemorazione della Shoah».