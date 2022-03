Zelensky alla Cnn: “Non è un film, gli Usa diano un segnale forte”

Dal bunker Volodymyr Zelensky risponde alle domande della Cnn e spiega a chiare lettere: “Questo non è un film, quindi gli Usa diano un segnale forte”

In una intervista rilasciata alla Cnn da uno dei suoi bunker di elezione Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello: “Non è un film, gli Usa diano un segnale forte”. Il presidente ucraino si è rivolto a Joe Biden ed ha sconfessato quel ruolo di “icona” che a suo parere spetta solo e soltanto all’Ucraina.

Il presidente ha invitato Biden a mandare un messaggio “forte e utile”.

Zelensky alla Cnn: “No, stavolta non è un film”

E ancora, spiegando e rimarcando quel suo ruolo passato di attore che stavolta è del tutto “fuori ruolo”: “La situazione è molto seria, stavolta non sono in un film”. E poi: “Io non sono un’icona, penso che l’Ucraina sia un’icona. L’Ucraina è il cuore dell’Europa, e ora penso che l’Europa veda l’Ucraina come qualcosa di speciale per il mondo.

Ecco perché il mondo non può perdere questo qualcosa di speciale”.

Il messaggio del presidente sull’Ucraina europea

E ancora, nel descrivere al contempo circostanze etiche e scenario empirico: “Stiamo combattendo per la nostra vita, stiamo combattendo per la sopravvivenza. Questa è la più alta delle nostre motivazioni”. Poi in chiosa Zelensky ha lanciato un preciso messaggio politico: “Ma stiamo combattendo anche per essere membri uguali dell’Europa. Credo che oggi stiamo mostrando a tutti quello che siamo esattamente”.