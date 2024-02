Guerra Ucraina Russia, Kiev rivela: notte passata in compagnia di attacchi frenetici

Guerra Ucraina Russia, Kiev rivela: notte passata in compagnia di attacchi fr...

Non si ferma la guerra tra Ucraina e Russia e Kiev ha recentemente annunciato che nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati più di cento attacchi sul territorio del paese che hanno interessato tutta la linea del fronte. Stando a quanto emerso, si parla di un centinaio di combattimenti che hanno avuto luogo in una decina di località.

Attacchi aerei e bombardamenti

Lo stato maggiore di Kiev ha rivelato in mattinata che il paese è stato preda di attacchi “frenetici” da parte della Russia. E, stando a quanto dichiarato, tali parole non sembrano essere state usate a sproposito, parliamo infatti di oltre cento attacchi aerei con circa 163 bombardamenti provenienti da lanciarazzi multipli che hanno colpito indistintamente sia posizioni militari che insediamenti civili. Infine, sono stati registrati anche una centinaia di combattimenti in decine di località del paese sulla linea del fronte.

Ma l’Ucraina ha anche potuto condividere una buona notizia, il comandante dell’Aeronautica militare di Kiev Mykola Oleschuk ha infatti dichiarato che le forze ucraine hanno abbattuto un cacciabombardiere russo. Si tratta del terzo velivolo distrutto e, stando a Forbes, questo successo è dovuto in larga parte ai missili Patriot e Nasams.

La Russia risponde

Anche la Russia però ha avuto un annuncio da fare, che riguarda la distruzione di alcuni droni, precisamente 48, messi fuori uso dalle unità di difesa aerea del paese. A condividere questa notizia è stato il portavoce russo Ivan Bigma tramite l’agenzia di stampa Tass, aggiungendo che nell’area di Kupyansk le forze ucraine avrebbero perso 145 soldati, due portaerei corazzate, quattro sistemi di artiglieria, un’unità di mortai e due pick up.