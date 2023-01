Guerra Ucraina, Zelensky replica: "Cruciali numero carri armati e tempo di consegna"

In seguito all'annuncio di Biden sull'invio dei carri armati Abrams in Ucraina, é arrivata a stretto giro la replica di Zelensky.

L’importante decisione presa dagli Stati Uniti, dalla Germania e da altri paesi a sostegno del conflitto in Ucraina, ha portato il presidente Zelensky a scrivere un tweet nel quale ha provveduto trasmettere i suoi ringraziamenti: “Vorrei ringraziare la Germania, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti per aver preso la decisione, ma parlando francamente, il numero di carri armati e il tempo di consegna all’Ucraina sono cruciali”, è quanto ha dichiarato quest’ultimo.

“Un passo importante sulla via della vittoria”

Il capo di Stato ucraino, sempre con un tweet si è rivolto personalmente a Joe Biden dicendosi grato per l’invio dei carri armati Abrams: “Grazie presidente Biden per un’altra importante decisione di fornire gli Abrams all’Ucraina . Grato alle persone statunitensi per il supporto alla leadership! È un passo importante sulla via della vittoria. Oggi il mondo libero è unito come mai prima d’ora per un obiettivo comune: la liberazione dell’Ucraina .

Stiamo andando avanti”.

Il primo ministro britannico Sunak: “Continuiamo così”

Nel frattempo il premier del britannico Rishi Sunak ha lodato Stati Uniti, Germania, Francia e Italia per lo sforzo fatto per il conflitto ucraino: “Sono davvero contento che si siano uniti al Regno Unito per inviare i principali carri armati in Ucraina. Abbiamo una finestra per accelerare gli sforzi per garantire una pace duratura per gli ucraini. Continuiamo così”.