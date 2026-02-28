La premier ha convocato un'immediata riunione di governo dopo l'annuncio dell'attacco di Usa e Israele contro l'Iran. Le sue parole

Sono ore di altissima tensione a seguito dell’avvio del duplice attacco, da parte di Stati Uniti ed Israele contro l’Iran e alla risposta di Teheran con tentativi di attacchi a

basi militari e ambasciate Usa in Kuwait, Bahrein , Qatar e Abu Dhabi. Dall’Italia è arrivata una convocazione immediata, da parte di Giorgia Meloni, di una riunione di Governo per fare il punto sulla situazione. Subito dopo il vertice, programmato per analizzare la situazione nel suo complesso focalizzandosi in primis sulla sicurezza dei cittadini italiani che si trovano in Medio Oriente, è arrivato l’annuncio di Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni, vertice di Governo dopo la guerra in Iran: le prime parole

Il repentino aggravamento della crisi in Medio Oriente con attacchi sferrati da Usa ed Israele contro l’Iran è stata convocata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni una riunione telefonica con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, con il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, e con il ministro della Difesa Guido Crosetto. Presenti al vertice anche i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari ed i vertici dell’Intelligence.

Poco dopo il vertice è arrivato l’annuncio della premier attraverso una nota di Palazzo Chigi: “In questo momento particolarmente difficile, l’Italia rinnova la propria vicinanza alla popolazione civile iraniana che con coraggio continua a richiedere il rispetto dei suoi diritti civili e politici”. Giorgia Meloni “si terrà in contatto con i principali alleati e leader della regione già a partire dalle prossime ore per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni”.

Il Governo ha rivolto un invito a “tutti i connazionali alla massima prudenza e a seguire con attenzione le indicazioni fornite dalle Ambasciate d’Italia nella regione e dalla Farnesina”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, successivamente impegnato in una riunione alla Farnesina insieme a funzionari del Ministero, gli ambasciatori a Teheran e nelle sedi del Medio Oriente, ha scritto su X: “Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Teheran ed a Tel Aviv”.

Guerra in Iran: l’annuncio del ministro Crosetto

Così invece il ministro della Difesa Crosetto: “Sto seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione in Iran, in Israele e, più in generale, nell’intera area del Medio Oriente. Sono in costante contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e con il Comandante del COVI, che mi aggiornano continuamente sugli sviluppi in corso. La priorità assoluta resta la sicurezza dei nostri militari e di tutto il personale italiano impegnato nei teatri operativi internazionali. Desidero rassicurare che, allo stato attuale, il personale della Difesa italiana non risulta coinvolto negli eventi in atto. Continueremo a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, pronti ad adottare ogni misura necessaria a tutela dei nostri connazionali e a sostegno della stabilità dell’area”.