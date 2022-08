Guida con la Ferrari da F1 in autostrada: la Polizia non riesce a intervenire, ma c’è un sospettato

Su di lui ci sono dei sospetti, ma null'altro. Un uomo ha percorso l'autostrada a bordo di una Ferrari da F1. La polizia non riesce a intervenire.

È stato ripreso diverse volte mentre si trovava a bordo di una Ferrari da Formula 1, molto simile a quelle che vediamo correre sui circuiti di tutto il mondo. L’identità del conducente, a quanto pare resta un mistero, o meglio c’è un sospetto che per il momento non ha ancora trovato conferme.

Questo è ciò che è successo in Repubblica Ceca dove la Polizia locale sta cercando di venire a capo di quello che è un vero e proprio enigma: “Sotto al casco chi si nasconde?”

Someone took an old GP2 car on a highway joyride in the Czech Republic.

Police have not been able to identify the driver and are looking for him.

📸: @MigueluVe pic.twitter.com/rNgr8j87H0

— Dan – EngineMode11 (@EngineMode11) August 14, 2022