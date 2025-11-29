Guida Definitiva alla Coppa Araba 2025: Date, Squadre Partecipanti e Curiosità Inedite

La Coppa Araba 2025 in Qatar

La Coppa Araba 2025 si appresta a dare il via a un’entusiasmante competizione che coinvolgerà 16 squadre provenienti da tutto il mondo arabo, con sede in Qatar. Questa manifestazione, che si terrà dal 1 al 18 dicembre, rappresenta una vetrina importante per il calcio nella regione e un’opportunità per le nazioni di mostrare il proprio talento.

Il torneo si aprirà lunedì con la sfida tra Tunisia e Siria, mentre la finale si svolgerà il 18 dicembre, chiudendo un ciclo di 32 partite. Il Qatar, paese ospitante, ha già avuto l’onore di organizzare questa competizione in passato, avendo ospitato le edizioni del 1998 e del 2025, rendendo questa la terza volta.

Dettagli sulla competizione

Per la prima volta, la Coppa Araba è organizzata sotto l’egida della FIFA, conferendo un’importanza maggiore a questo torneo. Gli stadi che ospiteranno le partite sono stati già utilizzati durante la FIFA World Cup e includono strutture all’avanguardia come il Lusail Stadium, che sarà sede della finale.

Stadi e location

Il Qatar ha selezionato sei stadi per ospitare le partite, ognuno con una capienza significativa. Di seguito è riportato un elenco dei luoghi:

Lusail City: Lusail Stadium (capienza: 88.966)

Al Rayyan: Ahmad bin Ali Stadium (capienza: 45.032)

Al Khor: Al Bayt Stadium (capienza: 68.895)

Doha: Stadium 974 (capienza: 44.089)

Education City: Education City Stadium (capienza: 44.667)

Doha:Khalifa International Stadium (capienza: 45.857)

Le squadre partecipanti e il loro percorso

Partecipano sedici nazioni, selezionate tra la Confederazione Asiatica di Calcio e la Confederazione Africana di Calcio. La qualificazione è stata diretta per Qatar e Algeria, campioni in carica, mentre gli altri sette posti sono stati assegnati tramite partite di qualificazione.

Le squadre sono suddivise in quattro gruppi:

Gruppo A: Tunisia, Siria, Qatar, Palestina

Gruppo B: Marocco, Comore, Arabia Saudita, Oman

Gruppo C: Egitto, Kuwait, Giordania, Emirati Arabi Uniti

Gruppo D:Algeria, Sudan, Iraq, Bahrein

La storia della Palestina nel torneo

Un momento significativo è stato il trionfo della Palestina, che ha superato la Libia ai calci di rigore, portando gioia in un periodo difficile per il popolo palestinese. Il coach Ihab Abu Jazar ha sottolineato l’importanza del calcio come mezzo per inviare messaggi di speranza e felicità.

Premi e aspettative

Questa edizione della Coppa Araba presenta un montepremi record di oltre 36,5 milioni di dollari, un significativo incremento rispetto ai 25,5 milioni dell’edizione precedente. Le prime due squadre di ogni gruppo accederanno alla fase ad eliminazione diretta, che culminerà in semifinale e finale.

La storia della competizione vede l’Iraq come la squadra più vincente, con quattro titoli, mentre Algeria, Tunisia, Egitto e Marocco hanno tutti vinto una volta. Quest’anno, l’Algeria difenderà il titolo conquistato nel 2025.

I favoriti per la vittoria

Tra i favoriti per il torneo si segnalano Tunisia, Algeria e Marocco, che hanno ottenuto risultati significativi durante le recenti qualificazioni, con la Tunisia che ha conseguito il maggior numero di punti. La sorprendente Giordania, al suo esordio in questa competizione, potrebbe rappresentare un’interessante outsider.

Non mancheranno giocatori di grande talento, come il portiere tunisino Aymen Dahmen e l’attaccante qatariano Akram Afif, entrambi fondamentali per le rispettive squadre. I tifosi sono impazienti di assistere all’andamento del torneo e di scoprire quali squadre sapranno esprimere il meglio del calcio arabo.

Informazioni sui biglietti

I biglietti per la Coppa Araba sono stati messi in vendita a settembre, presentando diverse fasce di prezzo per i singoli match e pacchetti dedicati alle squadre. I biglietti per la finale risultano già esauriti, evidenziando l’enorme interesse per questo evento.

In Medio Oriente e Nord Africa, i tifosi potranno seguire tutte le partite in diretta su beIN SPORTS PPV, dalla fase iniziale fino alla conclusione del torneo.