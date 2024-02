Sono state ore di apprensione per il ministro della Difesa Guido Crosetto, che nella notte di ieri era stato ricoverato all’ospedale San Carlo di Nancy di Roma dopo un malore. Il politico aveva lamentato delle fitte al petto e si era recato al pronto soccorso, successivamente c’è stata la decisione dei medici di tenerlo sotto osservazione.

Guido Crosetto, ricovero d’urgenza per pericardite: come sta

“Lieve pericardite e l’assenza di danni cardiaci” – è questa la diagnosi che è stata fornita dai medici dell’ospedale a Guido Crosetto, dopo tutti gli esami svolti in queste ultime ore. Il ministro, che è ora in buone condizioni di salute, dovrà sottoporsi però a nuovi accertamenti che lo aiuteranno a comprendere meglio che cosa gli è realmente successo.

Guido Crosetto, ricovero d’urgenza per pericardite: la nota del ministero

A dare notizia in merito alla salute di Guido Crosetto è stato direttamente il ministero della Salute che ha specificato in una nota come il ministro ci tenga a ringraziare tutti: “Per i numerosi messaggi di vicinanza e amicizia ricevuti da parte del mondo istituzionale e politico, di maggioranza e di opposizione, nonché per l’affetto testimoniato da tanti cittadini comuni”.