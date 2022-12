Ha dei dolori durante il volo, va in bagno e partorisce: "Non sapevo di essere incinta"

Ha dei dolori durante il volo, va in bagno e partorisce: "Non sapevo di esser...

Una donna indetificata come Tamara ha avvertito dei dolori durante un volo di linea intercontinentale.

È dunque andata in bagno e qui… ha partorito! Tamara ha dato alla luce un maschietto, che ha chiamato Maximiliano. La vera sorpresa è che la protagonista di questa vicenda a quanto pare non sapeva di essere in dolce attesa. L’episodio è accaduto durante un volo KLM partito dalla città di Guayaquil (Ecuador) e diretto in Europa, ad Amsterdam. Tamara era partita dall’America Latina per raggiungere la Spagna, con uno scalo all’aeroporto di Schipol ad Amsterdam.

Un volo durato 11 ore, che ha visto la nascita di una nuova vita.

Ha avvertito dolori durante il volo: Tamara aveva mal di stomaco

Tamara è stata soccorsa e assistita allo scalo di Amsterdam. La vicenda è stata riportata dai media olandesi. Un portavoce dell’ospedale olandese ha affermato nel corso di un’intervista a NL Times: “Poche ore prima di atterrare nei Paesi Bassi, le faceva male lo stomaco e ha deciso di andare in bagno”.

Con sua grande sorpresa, tuttavia, dopo appena due contrazioni, ha partorito il piccolo Maximiliano.

Sorpresa di quanto accaduto

Dall’ospedale hanno fatto sapere come Tamara “non aveva idea di essere incinta ed è rimasta piuttosto sorpresa dall’evento”. Come informa FanPage sullo stesso aereo su cui viaggiava la donna, c’erano anche due medici e un’infermiera austriaci che hanno aiutato la neo mamma. Tamara ha chiamato il suo piccolo Maximiliano in quanto è il nome proprio di uno dei due medici che l’hanno assistita.