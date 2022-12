Sciopero degli infermieri in Gran Bretagna: operazioni e visite rimandate

Come altri lavoratori professionali in Gran Bretagna, colpiti dall’inflazione, gli infermieri del principale sindacato di categoria del Paese, hanno indetto uno sciopero nazionale chiedendo un adeguamento salariale.

Sciopero degli infermieri in Gran Bretagna

Lo avevano annunciato già un mese fa e puntuale è arrivato il primo sciopero su scala nazionale del Royal College of Nursing (RCN), il maggiore sindacato di categoria.

Anche loro, come molti altri lavoratori di varie categorie professionali del Regno Unito, chiedono infatti un adeguamento salariale all’inflazione record. La richiesta del sindacato, da quanto riferiscono i media inglesi, sarebbe quella di un aumento salariale del 5% al di sopra dell’inflazione.

Migliaia di prestazioni sanitarie annullate

Decine di migliaia di infermieri in sciopero dunque per la prima volta in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord con tutto quello che ne consegue. Saranno infatti migliaia gli appuntamenti e le operazioni del Servizio Sanitario Nazionale che sono stati annullate a causa dello sciopero . Il Royal College of Nursing ha dichiarato che continuerà a fornire personale per la chemioterapia, i servizi oncologici di emergenza, la dialisi, le unità di terapia intensiva, la terapia intensiva neonatale e pediatrica.

Lo sciopero del sindacato Rail

Uno sciopero che viene dopo quello di 48 ore indetto dal sindacato Rail, (l’Unione nazionale dei lavoratori ferroviari, marittimi e dei trasporti) e che rappresenta l’inizio di una serie di scioperi previsti a dicembre e gennaio, nel pieno degli spostamenti dei viaggiatori per le vacanze di Natale.

(Immagine di repertorio)