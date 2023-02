Ha paura dei ladri ed esce con 1600 euro in tasca ma li perde

Dal Trevigiano arriva l’assurda vicenda di un uomo che ha paura dei ladri perciò esce di casa con 1600 euro in tasca ma li perde mentre sta facendo una passeggiata ed ora è disperato.

Disavventura per un 35enne di Riese Pio X che ha promesso una ricompensa sui social dopo aver perso quel piccolo capitale con cui voleva pagare l’affitto di casa.

Esce con 1600 euro in tasca ma li perde

A fregarlo la paura dei ladri, paura sulla scorta della quale Gregory Danci, 35 anni, artigiano che sistema gli interni delle auto, aveva deciso di uscire a fare due passi mettendosi in tasca l’intero gruzzolo in contanti.

Purtroppo però quei soldi lui li ha persi per strada e quando si accorge di aver lasciato cadere a terra quel piccolo capitale in banconote è ormai troppo tardi. L’uomo ha provato lo stesso a rimediare a quel suo personale dramma ed ha lanciato un appello sui social, promettendo una ricompensa del 30% per chi glieli riporta.

“Mi servivano per pagare l’affitto”

Ha detto Gregory: “Spero di recuperarne anche solo una parte: mi servivano per pagare l’affitto.

Non mi fidavo a lasciarli in casa visto che i ladri colpiscono parecchio“. Tutto è accaduto domenica 12 febbraio: il 35enne era uscito di casa tra le 3 e le 4 dalla frazione di Poggiana al centro di Riese ed aveva messo gli auricolari per fare una passeggiata, solo che lungo il tragitto ha perso tutto. Ha detto ancora il poveretto: “Probabilmente i contanti mi sono caduti dalla tasca quando ho preso l’accendino.

Quando me ne sono reso conto sono tornato indietro subito ma non ho trovato niente. Del resto c’era altra gente che passeggiava: chiunque poteva aver raccolto i contanti”. E in chiosa: “Pensavo che avendoli con me fossero più al sicuro invece è andata male“.