Tragedia a Salerno, dove un uomo anziano è stato colto da un infarto improvviso che ha messo fine alla sua vita.

Sul posto sono giunti anche i paramedici del 118 ma i soccorsi si sono rivelati inutili.

Ha un infarto mentre cammina per strada: morto davanti ai passanti

Il dramma si è consumato su Corso Vittorio Emanuele, dove un uomo di 70 anni, verso le 12.00 circa ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. La vittima era in arresto cardiaco ed è stato chiamto il numero d’emergenza. I soccorritori sono arrivati rapidamente sul luogo delle tragedia ma, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare.

Il 70enne era purtroppo deceduto. Nella giornata odiera, come si apprende salernonotizie.it un’altra persona è morta allo stesso modo.

Le morti improvvise, in particolare tra giovani, aumentano sempre di più

Aumentano sempre di più le morti improvvise, soprattutto in strada e non in casa, nel proprio letto. Spesso sono persone anziane, ma in tanti casi anche giovani sportivi. Il mese scorso è deceduto un giovane calciatore di 16 anni mentre si allenava con la sua squadra ad Arezzo.

Morto anche un calciatore professionista di 22 anni in Argentina.