Ha un malore improvviso: morto a 64 anni

Lo scorso sabato è venuto a mancare l’ex consigliere comunale di Gardigliano Alessandro Tronchin per un malore improvviso.

L’uomo aveva 64 anni ed era stato ricoverato d’urgenza nella tarda mattinata di sabato in seguito a un malore sopraggiunto mentre era nell’azienda agricola di via Canaletto, nei pressi della sua casa.

Malore improvviso: morto a 64 anni

I familiari – tra i quali c’è il genero e sindaco di Zero Branco Luca Durighetto – hanno raccontato ai giornalisti che era stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per uno scompenso cardiaco, ma purtroppo non è stato sufficiente per salvargli la vita.

La reazione dei compaesani

La notizia del decesso di Alessandro Tronchin è stata appresa con dolore dai suoi compaesani di Gardigliano, dove Sandro – nome con cui era conosciuto da tutti – viveva con la moglie Maria Grazia e le sue tre figlie.

Il ricordo di Sandro

In giovane età Sandro aveva iniziato a lavorare come modellista nell’azienda Coin e successivamente in altre attività di Castelfranco. In seguito decise di abbandonare la moda per dedicarsi al lavoro di agricoltore nel terreno confinante con la sua casa.

Tra il 1999 e il 2004 è stato consigliere comunare nel periodo della giunta Centomo. Durante questa attività si è contraddistinto per il suo impegno sociale per il paese e la parrocchia.

Nella nota del circolo del PD si legge: «Sandro per noi era un amico, una persona completamente dedita all’impegno nel sociale, con un profondo amore per la comunità di Gardigiano».

La sindaca Nais Marcon ha poi aggiunto: «Era una persona sempre disponibile che ha aiutato tantissime persone ed è diventato un punto di riferimento per la parrocchia».

L’uomo ha lasciato la moglie e tre figlie. I funerali si svolgeranno giovedì 19 gennaio alle ore 15:00 a Gardigiano.