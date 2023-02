Ha un nome il cadavere carbonizzato e trovato con un coltello nel torace

Un giallo sui cui arrivano le prime certezze dopo l’autopsia: ha un nome il cadavere carbonizzato e trovato con un coltello del torace a Santeramo, in Puglia.

Secondo gli inquirenti di procura e carabinieri la 55enne Michelle Baldassarre potrebbe aver acquistato una tanica di benzina in zona. La donna era stata rinvenuta carbonizzata campagna con la lama di un coltello conficcata nel torace.

Cadavere carbonizzato con un coltello nel torace

La vittima era di Santeramo in Colle ed il suo corpo era stato rinvenuto il 9 febbraio in contrada Pantarosa nelle campagne del Barese. Da quanto si apprende il coltello era stato conficcato sul lato destro del torace: lo dicono le indiscrezioni sull’autopsia eseguita sul corpo della donna.

La procura procede per istigazione al suicidio

Dal canto suo la Procura di Bari ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per istigazione al suicidio, anche se la pista dell’omicidio non sarebbe stata del tutto abbandonata ma non “per tabulas” Gli inquirenti sono convinti che Michelle si sia uccisa magari dopo essersi recata in un distributore di carburante della zona ed per comprare la benzina utilizzata per darsi fuoco. I benzinai del territorio però hanno affermato di non aver visto negli ultimi giorni la donna, che era solita muoversi in sella ad una bicicletta elettrica.