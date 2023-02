Bari, trovato corpo carbonizzato in campagna: è di una donna

Trovato un corpo carbonizzato nelle campagne del comune di Santeramo in Colle, in provincia di Bari.

Poco o nulla si sa sul cadavere, ma sembra che appartenga a una donna. I famigliari della vittima chiedono rispetto per la privacy. I carabinieri stanno indagando per istigazione al suicidio, ma non si escludono ulteriori piste. A coordinare le indagini il dottor Baldo Pisani, pm della procura di Bari, che ha aperto opportuno fascicolo. Il cadavere è stato scoperto accanto a un’auto a ridosso di un muretto a secco su una strada alla periferia della città.

Tra le ipotesi alternative c’è anche quella di omicidio.

Trovato corpo carbonizzato: l’appello della famiglia

Come scrive la Gazzetta del mezzogiorno, la famiglia della donna trovata carbonizzata ha lanciato un appello al mondo dell’informazione chiedendo la tutela della privacy e che non vengano rese note informazioni che possano rendere identificabile la sventurata. Si attende intanto che le indagini chiariscano cosa possa esserle realmente successo.

Le piste attualmente battute

La pista attualmente al vaglio è quella di istigazione al suicidio di cui è stato aperto anche un fascicolo. Non si esclude tuttavia anche quella di omicidio. Da Virgilio Notizie si viene a sapere che è stato disposto l’esame autoptico sui resti rinvenuti. Le indagini proseguono.