"Habitat cielo" il disco d'inediti di Silent Bob con Sick Budd

Milano, 31 mar. (askanews) – Dopo il successo virale di “Piano B” e “Piove ancora” che hanno superato oltre 160 milioni di ascolti esce “Habitat cielo”, atteso nuovo disco d’inediti di Silent Bob insieme al producer Sick Budd.

“Habitat cielo nasce dalla mia meteoropatia, in base a come mi sveglio e dal cielo che c’è la mia giornata inizia in un modo o in un altro e questo ha fatto si che il disco uscisse con tanti mood differenti”.

Tante tracce con sonorità diverse per dare messaggi diversi.

“Il coraggio è uno dei messaggi principali perchè il disco è un’evoluzione, un cambiamento rispetto a quello che abbiamo fatto prima”.

I due artisti saranno impegnati con l'”Habitat cielo instore tour” per incontro con il pubblico nelle principali città italiane e a Maggio saranno protagonisti con due concerti a Roma e Milano.

“Per i live abbiamo un occhio di riguardo, ne abbiamo fatti tanti anche prima del successo. Siamo sempre stati a contatto con le persone, sopra i palchi e vogliamo riportare quella cosa sempre più in grande”.