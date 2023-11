Due ostaggi tenuti a Gaza sono stati liberati da Hamas. Si tratta di due donne consegnate alla Croce Rossa; per loro è previsto il ritorno in territorio israeliano. L’annuncio è stato fatto dal portavoce militare dell’esercito di Israele. Ha inoltre aggiunto che nelle prossime ore altri ostaggi dovrebbero essere rimessi in libertà.

Chi sono i due ostaggi liberati da Hamas

In un comunicato ufficiale, Hamas ha annunciato il rilascio di due donne di nazionalità russa, precedentemente tenute in ostaggio nella Striscia di Gaza. Nel comunicato, il gruppo ha elogiato “gli sforzi del presidente russo” e ha dichiarato che le donne saranno consegnate a un rappresentante del Ministero degli Esteri russo.

Tra gli ostaggi liberati da Hamas anche Ron Krivoi

Da ricordare come Hamas ha liberato domenica scorsa Ron Krivoi, un cittadino russo-israeliano di 25 anni. Il gruppo ha ufficialmente dichiarato che il rilascio di Krivoi è avvenuto in riconoscimento al “sostegno alla causa palestinese” manifestato da Vladimir Putin.

Hamas libera altri ostaggi, ma è insoddisfatto

Poche ore prima della scadenza della tregua nei combattimenti con Israele, una fonte di Hamas ha dichiarato che il gruppo militante palestinese non è soddisfatto delle proposte avanzate da Israele per un’altra proroga. Secondo quanto riferito all’AFP, la fonte ha affermato: “Ciò che si propone nelle discussioni per estendere la tregua non è la soluzione migliore”. I colloqui si sono concentrati su un’estensione di “due giorni o più” della pausa, durante la quale si sono verificati scambi quotidiani di ostaggi per prigionieri palestinesi e consegne di aiuti nella Striscia di Gaza.