Negli Stati Uniti una donna, Allison Cozzi, ha trovato un dito umano nell’insalata d’asporto che stava mangiando.

La macabra scoperta

La vicenda risale al 7 aprile, ma è diventata nota solo ora con la denuncia sporta dalla donna.

L’episodio è avvenuto nello stato di New York, all’interno di un ristorante della catena Chopt Creative Salad Co, una delle più rinomate negli States per insalate take -away create con ingredienti a scelta del cliente.

Allison Cozzi racconta di essersi accorta della presenza del dito umano solo mentre già aveva cominciato a mangiare l’insalata. Sembra che il dito incriminato appartenga alla manager del ristorante che si sarebbe accidentalmente tagliata un pezzo dell’indice mentre puliva la rucola. La manager si è poi recata subito in ospedale per curare la ferita, ma la rucola è rimasta in cucina, pronta per essere servita ai clienti.

La denuncia

Allison Cozzi ha deciso di denunciare la catena Chopt Creative Salad Co, chiedendo un risarcimento per un ammontare economico non specificato. La donna dice infatti che a causa del dito e dell’insalata contaminata ha sofferto di attacchi di panico, emicrania, deterioramento cognitivo, nausea, vertigini e dolori diffusi al collo e alle spalle.