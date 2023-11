Medio Oriente, trovato l'accordo tra Israele e Hamas per il proseguimento della tregua

L'accordo per l'estensione della tregua tra Israele e Hamas è stato trovato: lo stop ai bombardamenti proseguirà anche per oggi

Dopo sei giorni, la tregua fra Israele e Hamas sarebbe dovuta terminare nella giornata di oggi, ma nelle scorse ore le due forze in campo hanno comunicato di aver trovato un accordo per estenderla ancora di 24 ore. L’annuncio è stato dato, prima ancora che dagli organi di stampa, dai profili social dell’esercito dello Stato ebraico: “La tregua con Hamas continuerà alla luce degli sforzi dei mediatori per portare avanti il processo di rilascio degli ostaggi e nel rispetto dei termini dell’accordo“.

Tregua Israele-Hamas, trovato l’accordo: l’annuncio

La ‘Cnn‘ ha offerto nuovi dettagli in merito all’estensione della tregua tra Israele e Hamas. L’accordo è stato trovato nelle prime ore della mattinata di oggi: “Una tregua temporanea tra Israele e Hamas è stata estesa fino al settimo giorno“ – spiega l’emittente – “Si tratta della seconda proroga della tregua iniziale di quattro giorni, che ha preso il via venerdì scorso. La tregua ha comportato il ritorno di 70 israeliani in base all’accordo. Durante la pausa, al di fuori dell’accordo, sono stati rilasciati anche tre cittadini israeliani con doppia nazionalità e 24 cittadini stranieri”.

Tregua Israele-Hamas, trovato l’accordo: la mediazione

Anche Hamas ha lanciato una comunicazione in merito che è molto simile a quella presentata dall’Idf, sostanzialmente confermando la notizia e la nuova tregua per le prossime 24 ore. Il Ministero degli Affari esteri del Qatar, che in queste settimane sta svolgendo il fondamentale ruolo di mediatore, ha commentato: “La tregua a Gaza sarà prolungata per la giornata di oggi alle stesse condizioni precedenti“ – il riferimento è rispetto al cessate il fuoco e all’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia. Israele, inoltre, ha già ricevuto la lista di ostaggi che Hamas ha intenzione di liberare oggi.