Germania, arrestati due islamisti sospettati di preparare un attentato terroristico

Due islamisti sospettati di essere impegnati a preparare un attentato terroristico sono stati arrestati in Germania. Si suppone che nel mirino dei presunti terroristi potesse finire un mercato di Natale o una sinagoga di Colonia. È quanto riferito dal quotidiano Bild.

Bild ha anche segnalato che i due soggetti arrestati sarebbero un ragazzo di 15 anni tedesco-afgano di Burscheid, in Nordreno-Vestfalia, e di un altro ragazzo di 16 anni russo di Wittstock, a Brandeburgo. I due adolescenti si sarebbero incontrati per mettere a punto un piano per compiere l’attacco terroristico da mettere a segno ricorrendo all’uso di ordigni incendiari oppure di un furgone.

Stando a quanto rivelato sinora, pare che l’attentato si sarebbe dovuto verificare nella giornata di venerdì 1° dicembre. La tragedia, tuttavia, è stata sventata grazie al pronto intervento dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna tedesca che ha intercettato un video sospetto su Telegram.

Bfv: “Pericolo reale di attentati nel Paese”

Nel video, ha segnalato l’intelligence tedesca, un ragazzo incita alla jihad contro l’Occidente e annuncia l’attuazione di un attentato nel primo giorno di dicembre. Il Bfv, quindi, ha identificato il 15enne di Burscheid protagonista della clip, indicandolo alla polizia che ha provveduto all’arresto. Poco dopo, gli agenti hanno fermato anche il 16enne di Witsctock.

Il caso è stato affidato alle procure di Duesseldorf e Neuruppin che stanno indagando per determinare se la coppia stesse effettivamente pianificando l’attacco terroristico. Intanto, è stato appurato che entrambi i ragazzi sono simpatizzanti dello Stato islamico. Il 15enne, in particolare, è classificato dalle autorità di sicurezza di Brandeburgo come “soggetto rilevante” nei gruppi islamisti del Land e sarebbe solito a diffondere la propaganda jihadista.

A seguito degli arresti, il direttore del Bfv Thomas Haldenwang ha dichiarato che un attentato di matrice islamista “in Germania può essere effettuato da un giorno all’altro”.