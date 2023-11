In vista dell’aumento dei casi di Covid e influenza, il ministro della Sanità austriaco, Johannes Rauch, ha consigliato alle persone di indossare nuovamente le mascherine nei luoghi chiusi e in presenza di soggetti fragili.

Austria, aumentano i casi di Covid

Il ministro ha anche fatto appello affinché si approfitti del programma di vaccinazione gratuita contro il Covid. Rauch ha consigliato di indossare i dispositivi di protezione individuale soprattutto negli ospedali, nelle case di cura e negli studi medici. Questo vale anche quando le persone si trovano in prossimità l’una dell’altra, ad esempio sui trasporti pubblici affollati. L’utilizzo della mascherina rimane comunque consigliato e non obbligatorio. La decisione è determinata soprattutto dal fatto che per il momento gli ospedali non sono sovraccarichi.

L’invito alla prudenza

“Siamo nel bel mezzo di un’ondata” ha dichiarato Rauch in un comunicato. Anche l’influenza sta colpendo un numero molto elevato di cittadini. La settimana scorsa quasi 30mila persone in Austria sono state in congedo per malattia a causa di un’infezione da Covid e la tendenza è in aumento. L’allarme è stato lanciato dall’ÖGK, la più grande istituzione sanitaria pubblica austriaca. Anche il monitoraggio delle acque reflue mostra un quadro chiaro, dallo scoppio della pandemia la concentrazione di SARS-CoV-2 nelle acque non è mai stata così alta come ora. L’Associazione sanitaria di Vienna (WIGEV) intanto ha introdotto misure più stringenti nelle sue strutture. I test sono obbligatori in tutti i centri WIGEV per i pazienti che presentano sintomi, anche se lievi, mentre le aree con soggetti vulnerabili in ospedali e case di cura sono protette in modo particolare.

La campagna vaccinale

Il ministro della Salute ha insistito affinché quante più persone possibili si sottopongano alla vaccinazione gratuita contro il virus. Si tratta della migliore protezione, utile ad evitare un decorso grave della malattia. Per la prima volta, inoltre, anche la vaccinazione antinfluenzale sarà offerta ad un prezzo calmierato in tutti gli Stati federali. È disponibile principalmente presso i medici di base ed è particolarmente consigliata agli ultrasessantenni, alle persone con patologie preesistenti, ai neonati e ai bambini piccoli.