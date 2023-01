Rapporto sul marciapiede: ora una giovane coppia rischia una sanzione per atti osceni in luogo pubblico.

Una giovane coppia è stata sorpresa mentre aveva un rapporto intimo sul marciapiede in pieno centro a Brescia.

Ora i due rischiano una sanzione per atti osceni in luogo pubblico. Un giovane residente nella zona ha girato un video riguardante la scena, che sta facendo il giro del web. L’episodio è accaduto precisamente in via Fratelli Bronzetti. Ora c’è da capire chi ha diffuso il video sui social, in quanto anche colui che lo ha fatto girare su Internet rischia ora un provvedimento.

Rapporto sul marciapiede: la reazione sui social

L’episodio di cui parliamo sarebbe avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 gennaio scorso. I cittadini di Brescia sono indignati per quanto avvenuto, soprattutto i residenti nell’area in cui è stato girato il video. Brescia Today riporta come alcuni utenti sui social network gridino allo “sfregio della città”. I cittadini lamentano la scena considerata degradante, così come dei controlli da parte delle forze dell’ordine considerati insufficienti.

La coppia rischia una sanzione

Sono iniziate le indagini per identificare i due giovani che si sono resi protagonisti del rapporto sessuale in pieno centro a Brescia. La coppia rischia una sanzione per atti osceni in luogo pubblico. Come informa Fanpage, la sanzione va dai 5000 ai 30000 euro. L’illecito è da leggersi dal punto di vista amministrativo infatti, poiché risulta essere un atto non rilevante in ambito penale.