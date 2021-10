Harrison Ford perde la carta di credito a Palermo e la Polizia glie la restituisce dopo essere risalita all'intestatario: nientemeno che "Indiana Jones"

Harrison Ford perde la carta di credito a Palermo e la Polizia guidata da Manfredi Borsellino glie la restituisce dopo che un cittadino l’aveva trovata a Mondello: gli agenti sono risaliti all’identità dell’attore e lo hanno convocato, “smascherando” ma per un buon fine la sua presenza in incognito in Sicilia per girare alcune scene di una serie cinematografica.

Harrison Ford “alla ricerca della carta di credito perduta”

Una vera disavventura a lieto fine per “Indiana Jones”. La star di Hollywood aveva perso la card a Mondello, che aveva raggiunto per rilassarsi negli step fra le ripese. Nel corso del pomeriggio di ieri, 22 ottobre, quella carta era stata ritrovata da un cittadino che che si è presentato al Commissariato di Mondello, il cui dirigente è Manfredi Borsellino, il figlio del giudice ucciso dalla mafia.

La carta di credito di Harrison Ford e le indagini degli uomini di Manfredi Borsellino

Sono bastati alcuni riscontri per risalire all’identità dell’intestatario della carta e scoprire che era proprio lui, “Indiana Jones”. E l’attore è stato rintracciato da Borsellino jr e da due agenti in un locale che Ford aveva raggiunto per cercare di sfuggire ad alcuni fan che lo avevano riconosciuto.

La foto ricordo con Harrison Ford dopo la restituzione della carta di credito

A quel punto Borsellino ha raggiunto l’attore con due agenti, gli ha riconsegnato la carta di credito sconfessando ogni luogo comune su presunte disonestà ataviche e ha voluto immortalare quel momento con una foto ricordo.