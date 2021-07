Harry e Meghan: ecco quanto guadagno i “duchi ribelli”

Vanity Fair ha messo in luce quanto effettivamente guadagnerebbero i duchi del Sussex, Meghan ed Harry.

Mai come questo anno, l’attenzione mediatica di tabloid e social di tutto il mondo è caduta sulla coppia dell’anno, quella formata dal principe Harry e la moglie Meghan Markle. I due, che ora vivono con il figlio in America, ospiti della famosissima conduttrice Oprah Winfrey, hanno rilasciato, quella che secondo molti è la vera e propria intervista del secolo.

Tra le tante rivelazioni che i due coniugi hanno fatto, ce ne sono state alcune che hanno fatto davvero scalpore in tutto il mondo. Stando alle loro parole, infatti, pare che la Royal Family abbia lasciato e abbandonato, anche da un punto di vista economico, i due “duchi ribelli”. Certo, parlare di problemi economici per due persone con Harry e Meghan sembrerebbe essere abbastanza fuorviante ed esagerato, ma questa è la verità raccontata da loro.

Harry e Meghan: L’indagine di Vanity Fair

Dopo queste rivelazioni, sono stati in molti a chiedersi a quanto ammontasse il patrimonio di Harry e Meghan e quali fossero i problemi economici dei due. A far luce sul loro “tesoretto” economico, ci ha pensato Vanity Fair. Il famoso tabloid, infatti, ha cercato di capire se l’addio alla corona inglese abbia effettivamente provocato un danno o meno. Stando alle informazioni che sono state ricavate, le entrate dei due coniugi sarebbero monstre, tali da non avvicinarsi nemmeno minimamente a quelli di una persona comune.

Harry e Meghan: i guadagni da record in America

Una volta arrivati in America, Harry e Meghan, non si sono di certi messi a guardare e hanno iniziato subito a lavorare. Come tutti sanno, il figlio della principessa Diana, sta lavorando da diversi mesi alla sua prima autobiografia, in cui racconterà dei dettagli choc sul suo rapporto con la famiglia reale. Una casa editrice americana, pare, abbia anticipato la bellezza di 17 milioni di dollari per coprire le spese editoriali.

Non è finita qui.

I ricavi di Harry e Meghan

Meghan tornerà anche alla sua passione principale, quella della recitazione. I duchi del Sussex, infatti, hanno siglato un accordo di 150 milioni di dollari con il colosso del cinema in streaming, Netflix. A questa cifra si aggiungerà anche l’accordo triennale da 21 milioni per i podcast con Spotify. Bisogna inoltre ricordare che Harry vanta un’eredità, avuta dopo la morte della mamma Diana, di circa 10 milioni. Anche la Markle non se la passa male. In America, infatti, aveva un gruzzoletto di circa 2 milioni, frutto del suo lavoro da attrice.