Harry e Meghan hanno deciso di trascorrere insieme il giorno di San Valentino e hanno stupito tutti con alcune commoventi parole sui social

Nel 2025 avevano trascorso il giorno di San Valentino separati ma il 14 febbraio 2026 Harry e Meghan hanno decisamente recuperato la lontananza dello scorso anno, a causa degli Invictus Game in Canada, nel migliore dei modi. Celebrando non solo l’amore di coppia ma quello della loro famiglia, con una dedica decisamente commovente.

Ecco come i Duchi di Sussex hanno trascorso la festa degli innamorati e che cosa si sono detti.

Harry e Meghan insieme a San Valentino: il commovente dettaglio

Se nei giorni scorsi è trapelata l’indiscrezione secondo la quale Meghan Markle avrebbe avuto da ridire in merito al cachet rivolto ad Harry e considerato da lei troppo basso (50mila euro) per parlare ad un evento, il 14 febbraio ha spazzato via ogni problema e la coppia ha deciso di viverlo intensamente recuperando il San Valentino inevitabilmente ‘saltato’ nel 2025.

Lo hanno fatto organizzando una cena romantica nel loro ristorante preferito ubicato a Beverly Hills. Un locale nel quale li avevamo già visti in quanto Meghan Markle lo aveva scelto anche per festeggiare il suo 44esimo compleanno. Oltre alla cena nel giorno di San Valentino Meghan ha deciso di celebrare l’amore tra padre e figlia postando una storia Instagram davvero emozionante. Uno scatto, nel quale si vede Harry stringere a sè la piccola Lilibet, secondogenita della coppia che ha oggi 4 anni, la quale tiene in mano dei palloncini rossi.

Accanto alla foto è presente una toccante didascalia: “Questi due + Archie = i miei San Valentino per sempre”, a sottolineare indirettamente come Harry sia non solo un papà presente ma anche molto affettuoso e vicino ai suoi figli.