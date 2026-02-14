Meghan Markle e la scoperta sul marito Harry: lei è infuriata

Meghan Markle e la scoperta sul marito Harry: lei è infuriata

Meghan Markle e il Principe Harry sono al centro del gossip in ogni situazione pubblica in cui compaiono, naturalmente la situazione pubblica è lo specchio per il pubblico ma la loro presenza agli eventi è un lavoro e quindi questo deve essere remunerato, ultimamente sotto questo versante le situazioni non sarebbero molto rosee, ecco cosa sta accadendo.

Meghan e Harry: il marchio Sussex da esportare

Da quando i due duchi del Sussex hanno deciso di lasciare la famiglia reale per trasferirsi negli Stati Uniti, paese d’origine di Markle, hanno optato per lanciare un marchio “Sussex” come la città di cui sono figure di spicco, che permette loro di partecipare ad eventi.

Questi eventi hanno un loro cachet, secondo le proiezioni degli analisti e degli stessi interessati queste dovevano essere vicine al milione di dollari.

Tanti soldi per degli interventi che oltre a rappresentarli come celebrità li rende testimoni delle loro campagne umanitarie che fanno loro tanto onore.

Ebbene, come riportato da CaffeinaMagazine.it la partecipazione di Harry ad un convegno sull’AI a Washington non sarebbe stato accettato di buon grado dalla consorte.

50 mila dollari… troppo pochi per la loro immagine

L’intervento che Harry farà sul palco della kermesse in quel di Washington porterà nelle casse dei due duchi un totale di 50 mila dollari.

Uno smacco secondo Meghan che non ha accettato il sì del marito, difatti lei è rimasta a Los Angeles. Non si tratta di un rifiuto relativo alla base economica ma per il messaggio che questo porta.

Presenziare ad un evento dove il compenso è di 50.000 dollari, quando tu credi di poter percepire cifre ben superiori ti posiziona in un contesto inferiore sul mercato degli speaker e questo Meghan non lo vuole, a maggior ragione considerati gli anni e l’impegno per raggiungere il livello attuale.

La realtà è che gli affari non stanno avendo la proiezione desiderata e il timore che presenziare ad eventi poco influenti faccia perdere clamore ed identità alla coppia inizia a farsi spazio nella mente della modella americana.

Si scoprirà dopo l’intervento di Harry, come questo influirà sul marchio Sussex, una cosa è certa affidarsi solamente al proprio nome può essere dannatamente controproducente.