“Harry e Meghan tornano in Inghilterra, oggi la loro vita è in California ma il principe non dimenticherà mai la sua Patria"

Parola di insider ai tabloid del Regno Unito ed ai media Usa: “Harry e Meghan tornano in Inghilterra”, parla l’ex maggiordomo di corte e tutti gli occhi sono puntati sulle eventuali reazioni di Carlo e Camilla dopo il “gelo” tra le due famiglie e l’episodio dell’incidente a New York. L’ex maggiordomo reale Grant Harrold ha detto ai media: “Il principe Harry e Meghan Markle potrebbero tornare in Inghilterra”. La tesi sarebbe quella per cui i due sono restii alla vita di corte ma non lo sono a quella nel paese di Harry.

Ecco perché il principe e Meghan Markle avevano deciso di trasferirsi in California per crescere i loro due figli, Archie e Lilibeth. Come noto i reali di corte non la presero molto bene, in particolare quello che oggi è re Carlo III ed il fratello William, principe del Galles. L’ex maggiordomo di corte che oggi, neanche a dirlo, fa l’esperto di etichetta britannica, ha spiegato che tuttavia nei prossimi anni il duca di Sussex potrebbe decidere di fare ritorno nella sua terra.

L’intervista di Harrold al NYT

Harrold lo ha detto al New York Times: “Mai dire mai, è sempre possibile che un giorno (il principe Harry) voglia tornare a casa, è possibile che compri una proprietà qui per mantenere i rapporti con il suo paese e i suoi sudditi“. E come la prederebbe re Carlo? “La notizia farebbe sicuramente piacere a Re Carlo. Oggi la casa del duca di Sussex è in America, con la sua Meghan Markle e i suoi figli, ma le sue radici rimarranno sempre in Inghilterra e Harry ne è ben consapevole”.