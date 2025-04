La magia sta per tornare, ma non senza polemiche. Dopo mesi di attesa e indiscrezioni, HBO ha finalmente annunciato i primi attori che faranno parte del cast della nuova serie televisiva ispirata ai romanzi di Harry Potter. Il progetto, che promette una trasposizione fedele dei sette libri firmati da J.K. Rowling, ha già acceso l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo… ma anche sollevato le prime polemiche. In particolare, la scelta di Paapa Essiedu per il ruolo di Severus Piton ha acceso un acceso dibattito online tra chi invoca la fedeltà alla descrizione letteraria del personaggio e chi accoglie con favore una rilettura più inclusiva.

Harry Potter, annunciato il cast della serie

HBO ha rivelato i primi nomi del cast adulto della nuova serie su Harry Potter. John Lithgow sarà Albus Silente, Janet McTeer vestirà i panni di Minerva McGranitt, mentre Paapa Essiedu interpreterà Severus Piton. Proprio su quest’ultima scelta si è acceso il dibattito: alcuni fan contestano la decisione per ragioni legate alla coerenza con la descrizione originale del personaggio nei libri. Nick Frost sarà Hagrid, Luke Thallon sarà Quirinus Raptor e Paul Whitehouse interpreterà Argus Gazza.

I giovani protagonisti non sono ancora stati scelti: i casting sono in corso nel Regno Unito e in Irlanda. La serie, che seguirà fedelmente i sette romanzi, inizierà le riprese nel 2025 e arriverà su Max tra il 2026 e il 2027.

Harry Potter, annunciato il cast della serie: bufera sul nuovo volto di Severus Piton

Ma da dove nasce tutta questa opposizione? Il motivo principale è semplice: Paapa Essiedu, attore britannico nato nel 1990 e con una solida carriera teatrale alle spalle, è nero.

Secondo i fan più legati alla versione originale dei libri, il suo aspetto fisico si discosta troppo dalla descrizione di Severus Piton, ritratto nei romanzi come un uomo dalla pelle molto chiara, quasi cadaverica. Tuttavia, l’aspetto esteriore del personaggio non ha un ruolo determinante nella trama, e nulla nella storia rende essenziale che Piton rispecchi quel preciso profilo. Anche per questo, la polemica appare poco fondata.

A seguito della tempesta di polemiche scatenata, l’account ufficiale Instagram di Harry Potter ha deciso di disabilitare la funzione dei commenti, impedendo agli utenti di lasciare qualsiasi tipo di risposta sotto il post.