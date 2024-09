Verissimo: Heather Parisi contro Francesca Fagnani

Heather Parisi, ospite di Verissimo, ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Francesca Fagnani. A quanto pare, la showgirl non ha ancora digerito l’intervista dello scorso anno a Belve.

Heather ha dichiarato:

“Io del mio privato non ho mai parlato e non ho intenzione di farlo. Sai, l’anno scorso ho fatto un’intervista con una giornalista che insisteva e chiedeva in continuazione cose, mi faceva delle domande estremamente invadenti. E io che non sono abituata, perché amo fare delle interviste come queste, dove la persona davanti a me mi mette a mio agio. Invece avevo davanti a me una persona che sembrava volesse capire quello che volevo dire, ma faceva di tutto per mettermi in difficoltà“.