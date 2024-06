Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo potrebbero aspettare un bambino, stando alle ultime indiscrezioni. Jacqueline è la figlia di Heather Parisi e la notizia ha scatenato il gossip.

Heather Parisi scopre di essere la suocera di Ultimo: la reazione

La Parisi, famosa show girl, ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti sul cantante che hanno sorpreso tutti. Nonostante non sia confermato ufficialmente, si dice che Jacqueline e la madre non si parlino da anni.

Un anno fa, durante un’intervista a “Belve” condotta da Francesca Fagnani, Heather Parisi ha risposto in modo inaspettato alla domanda se fosse contenta di essere la suocera di Ultimo: “Suocera di chi? Non lo so di cosa parli (…)”. Parisi ha spiegato che in famiglia c’era un patto di non discutere pubblicamente degli affari privati. La giornalista ha insistito, alludendo al fatto che Parisi potesse non essere a conoscenza della relazione.

Heather Parisi è contenta di essere la suocera di Ultimo? La risposta pungente

Dopo l’intervista, Jacqueline Luna ha smentito le parole della madre sui social, dichiarando di non parlarsi con lei da dieci anni e di sentirsi mancata di rispetto. Ha chiesto di rispettare la sua privacy su un argomento così delicato, dissociandosi dalle dichiarazioni della madre: “Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi.”

Non è chiaro se Heather Parisi e Jacqueline Luna si siano riavvicinate da allora. Se non fosse così, Parisi potrebbe aver appreso della presunta gravidanza dai media. La notizia, diffusa da Alessandro Rosica, non ha ricevuto conferma ufficiale dai diretti interessati, ma ha comunque rallegrato i fan della coppia, che hanno fatto gli auguri ai giovani fidanzati sempre più innamorati.