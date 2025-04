Una settimana. Neanche. Appena il tempo di respirare fuori dalla Casa del Grande Fratello, ed eccola lì: Helena Prestes, di nuovo in tv. Stavolta sul divano di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. È la prima finalista ad aprire il cuore davanti alle telecamere. E lo fa come se non ci fosse un pubblico, come se stesse parlando a un’amica.

Helena e Javier dopo GF, amore e verità svelate davanti alle telecamere

Seconda classificata – la vittoria è andata a Jessica Morlacchi – Helena racconta di quei sei mesi vissuti tra pareti che osservano e microfoni che non perdonano. Ma è altro ciò che brilla nei suoi occhi. Una parola. Un nome. Javier.

“Lui è il mio sorriso quotidiano”, dice. E lo dice sorridendo, come se il cuore avesse preso la parola. “Dentro la Casa era già così. E adesso… beh, ora di più. Mi fa ridere, mi fa sentire protetta. È leale, è presente. Anzi, fino a cinque minuti fa eravamo al telefono.”

Poi, succede. La sorpresa. Javier Martinez entra in studio. Nessun preavviso. Nessun copione. Solo lui, con gli occhi lucidi e la voce che non trema: “Io la amo. Sono innamoratissimo. Voglio dei figli. Vorrei diventare padre giovane, sarebbe bello”.

E lei? Lei arrossisce. Poi confessa. Una mezza verità che custodiva da mesi: “Lo volevo baciare da prima. Ma avevo paura. Paura di rovinare tutto, di sbagliare. Poi il primo passo… l’ho fatto io”.

Helena e Javier dopo GF, l’intesa cresce: “Qualcuno ha detto due mesi?”

Parlano di figli, di futuro, del prima e del dopo. Ecco il possibile futuro di questa coppia: Helena e Javier dopo il gf. Di tutto quello che può succedere tra due persone che si sono trovate quando meno se lo aspettavano. Due mesi insieme. Pochi? Forse. Ma per loro sembrano un’eternità.

E c’è chi ancora dubita, chi pensa a una strategia. Ma Javier risponde con una foto su Instagram. Una semplice didascalia: “Qualcuno ha detto due mesi?”. La foto è con Helena. L’abbraccio è vero. Almeno così sembra.

Nel frattempo, nessun annuncio concreto. Niente nozze. Niente baby shower. Ma un’intesa che, per ora, basta. E i fan degli Helevier – sì, li chiamano così – ci credono eccome.