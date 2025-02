Helena esce dal Gf? La modella brasiliana, furiosa con Zeudi Di Palma, ha minacciato di lasciare il reality condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo cosa è successo.

Helena esce dal Gf? Ecco cos’ha scatenato la minaccia

Non c’è mai pace al Grande Fratello. Dopo la puntata di ieri sera, 20 febbraio, c’è stato un nuovo scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. La modella brasiliana è apparsa furiosa con Zeudi per le sue dichiarazioni, ovvero per aver messo in dubbio la relazione di Helena con Javier, secondo lei fatta solo di “strategia e fisicità“. La reazione della modella brasiliana è stata davvero dura, quando l’ex Miss Italia si è avvicinata a lei per portarle un piatto di lasagne, Helena ha risposto così: “non mi offrire un cavolo di nulla, finta che non sei altro. Sei insopportabile, non ti sopporto. Non fare la finta santa con me.” Helena ha anche minacciato di uscire dalla casa del Grande Fratello.

Helena: “Domani mattina vado a chiedere alla psicologa di andare via da qui”

Come abbiamo appena visto, Helena Prestes era talmente arrabbiata che ha anche minacciato di uscire fuori dalla casa del Gf: “Domani mattina vado a chiedere alla psicologa di andare via da qui.” La modella brasiliana ha anche aggiunto che secondo lei Zeudi gioca a fare la Santa Maria Teresa di Calcutta, ma che lei non ci casca.