La star è ricoverata in dialisi, sta lottando tra la vita e la morte: l'appello disperato ai suoi follower.

L’attrice, modella, e cantante statunitense, Bijou Phillips, ha lanciato un appello disperato sui social: ha bisogno di un trapianto di rene.

Bijou Phillips sta lottando tra la vita e la morte

L’attrice, modella e cantante statunitense di 45 anni, Bijou Phillips, è ricoverata in dialisi e sta lottando tra la vita e la morte. Come confermato dal suo portavoce a Page Six, la Phillips sta attendendo un rene compatibile.

L’attrice, nel 2017, aveva già subito un trapianto di rene, ma ora l’organo ha smesso di funzionare. Bijou Phillips ha voluto lanciare un disperato appello sui social, le sue parole.

Bijou Phillips, l’appello disperato sui social: “Ho bisogno di aiuto per trovare un rene”

Bijou Phillips ha bisogno di un trapianto di rene. L’attrice, modella e cantante statunitense è ricoverata in dialisi e, per il momento, come riferisce il suo entourage, le sue condizioni sono stabili ma, delicate, il tempo infatti è essenziale. La stessa attrice ha voluto rivolgere un disperato appello ai suoi follower sui social: “ho bisogno di aiuto per trovare un rene.” Nata con i reni sottosviluppati, la 45enne ha trascorso i suoi primi tre mesi di vita in terapia intensiva e, come detto, è già stata sottoposta a un trapianto nel 2017.