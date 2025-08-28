Il frontman dei The Kolors, Stash, ha condiviso una storia su Instagram per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni dopo la positività al Covid e il conseguente annullamento dei concerti.

Stash: “Durante la pandemia ho avuto paura di morire”

Come saprete, il frontman del gruppo musicale The Kolors, Stash, è risultato positivo al Covid.

In realtà, per lui si è trattato della seconda volta, in quanto anche durante la pandemia ha contratto il Coronavirus. All’epoca fu ricoverato in ospedale con una polmonite bilaterale e l’ossigeno somministrato in maniera costante. Ecco cosa ha detto qualche giorno fa sui social: “io sono stato in ospedale durante il Covid con la polmonite da tutti e due i lati, con l’ossigeno attaccato a la fottuta paura di morire.” Ora, il cantante, ha voluto condividere un’altra storia su Instagram per fare un importante annuncio.

“Ho una notizia da darvi”, l’annuncio di Stash dopo la positività al Covid

Dopo la nuova positività al Covid e il conseguente annullamento dei concerti, Stash ha pubblicato un’altra storia su Instagram, per dare finalmente una bella notizia: “salve, oggi mi sento benissimo, sto al 100% e sono pure negativo al Covid.” Il leader dei The Kolors ha anche mostrato il tampone negativo e poi ha detto che, anche se non obbligatorio, è rimasto a casa: “sì, lo so che non era obbligatorio per legge rimanere a casa, ma la mia scelta dipende dal buon senso. Che sia Covid, influenza stagionale o maracaibo, l”ho fatto perché sono stato male e non volevo che gli altri stessero male per colpa mia.” Una scelta, quella del cantante, molto apprezzata dai fan.