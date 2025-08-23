Stash sta male e si prende una pausa: tre concerti dei The Kolors in Sicilia annullati. Fan in apprensione, le informazioni su rimborsi e recuperi.

Stash Fiordispino, frontman dei The Kolors, ha comunicato sui propri canali social di stare male. Nonostante le terapie con dosi elevate di cortisone, le sue condizioni non gli consentono di esibirsi sul palco. Di conseguenza, i concerti previsti in Sicilia sono stati annullati.

Tour dei The Kolors interrotto: rimborsi e chiarimenti

Gli organizzatori dei concerti hanno assicurato che forniranno a breve tutte le informazioni sui rimborsi dei biglietti e sulle eventuali date di recupero. Un chiarimento particolare riguarda il concerto di Messina: pur essendo gratuito, era prevista una prenotazione online con un contributo simbolico di 1,50 euro per gestire l’accesso e sostenere l’organizzazione. Stash ha precisato di non essere coinvolto nella gestione economica dell’evento.

Nei suoi post, il cantante ha espresso amarezza per la situazione, definendo la malattia “un bel regalino ad agosto” e sottolineando quanto sia difficile dover rinunciare alle esibizioni proprio durante una fase intensa del tour. La band si prende ora una pausa forzata, ma resta l’impegno a riprogrammare le date appena possibile.

“Non immaginate quanto è mortificante per noi sapere che migliaia di persone ci aspettavano! Ci auguriamo di trovare una soluzione quanto prima“.

