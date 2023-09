La decisione a favore delle unioni civili per coppie dello stesso sesso è stata emessa in un caso cruciale nella lotta per i diritti LGBTQ.

L’Alta Corte di Hong Kong ha approvato le unioni civili per coppie dello stesso sesso, segnando una vittoria per i diritti LGBTQ. Tuttavia, non ha esteso completamente i diritti coniugali alle coppie omosessuali. La corte ha riconosciuto la mancata conformità del governo nel riconoscere legalmente le unioni omosessuali, ma ha respinto all’unanimità la richiesta di riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Hong Kong, l’Alta Corte, le unioni civili e l’opinione pubblica del paese

L’Alta Corte ha respinto il ricorso sui matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero. In Cina, gli attivisti LGBTQ affrontano sfide crescenti, ma a Hong Kong c’è un aumento di sostegno alla loro causa.

Secondo un recente sondaggio, il supporto ai matrimoni omosessuali è salito al 60%, rispetto al 38% di dieci anni fa. La comunità LGBTQ di Hong Kong ha ottenuto vittorie giudiziarie parziali negli ultimi 10 anni, contribuendo a eliminare politiche discriminatorie riguardanti visti, tasse e benefici abitativi.

Coppie omosessuali in Giappone: il caso di Jimmy Sham

Il caso di Jimmy Sham, attualmente detenuto, è stato il primo in cui i giudici hanno emesso una decisione diretta sulla questione. Tuttavia, dal 2018, Sham, 36 anni, non è riuscito in due occasioni a persuadere i tribunali che Hong Kong potrebbe legalmente riconoscere il suo matrimonio contratto con un partner dello stesso sesso, registrato a New York quasi dieci anni fa.