I cantanti famosi vivono in media quattro anni in meno rispetto ai colleghi meno conosciuti

In un contesto in cui il successo è spesso legato a fama e ricchezza, un nuovo studio solleva interrogativi sull’effetto della notorietà sulla vita degli artisti musicali. I risultati di una ricerca condotta dai ricercatori dell’Università di Witten/Herdecke in Germania indicano che i cantanti di fama mondiale tendono a vivere circa quattro anni in meno rispetto ai loro omologhi meno noti.

Questo fenomeno non è solo sorprendente, ma solleva anche questioni cruciali riguardo ai rischi connessi alla vita da celebrità.

Il legame tra fama e mortalità

La ricerca pubblicata nel Journal of Epidemiology & Community Health ha esaminato un campione di 648 cantanti, di cui metà aveva raggiunto uno status di celebrità e l’altra metà no. I risultati hanno mostrato che, mentre i cantanti famosi vivevano mediamente fino a 75 anni, i meno noti raggiungevano i 79 anni. Questi dati suggeriscono che la fama possa essere associata a un rischio di mortalità maggiore, paragonabile a quello di comportamenti a rischio come il fumo.

Analisi del campione di studio

Il campione esaminato includeva una predominanza di uomini (83,5%) e un anno medio di nascita fissato nel 1949. Inoltre, oltre il 61% degli artisti proveniva dal Nord America, mentre una parte significativa era europea. I generi musicali analizzati mostravano una netta inclinazione verso il rock, che rappresentava il 65% del campione, seguito da R&B e pop. La maggior parte degli artisti (59%) faceva parte di band, mentre solo il 29% era solista. Questo campione è stato estratto dal database Top 2000 Artists of All Time, che raccoglie dati basati su valutazioni di critici musicali.

Le cause dell’accorciamento della vita

È interessante notare che il rischio di morte più elevato tra i cantanti famosi non è attribuibile a fattori preesistenti, ma emerge dopo il raggiungimento della notorietà. Gli autori dello studio indicano che la pressione psicologica e le sfide uniche legate alla vita da celebrità possono contribuire a questo fenomeno. Stress, perdita di privacy e l’intenso controllo pubblico sono solo alcune delle pressioni che questi artisti devono affrontare quotidianamente.

Stress e comportamento

Questi fattori di stress possono dar vita a disagio psicologico e comportamenti di adattamento dannosi. Per esempio, la necessità di mantenere un’immagine pubblica può portare a scelte di vita poco salutari, amplificando i rischi professionali già esistenti. Nonostante la sicurezza economica che deriva dalla fama, il peso della notorietà può annullare qualsiasi beneficio associato a un alto status socioeconomico.

La ricerca mette in luce la vulnerabilità degli artisti, suggerendo che sia necessaria una maggiore protezione e supporto per questa categoria. È fondamentale comprendere che, sebbene la fama possa portare a successi finanziari, gli effetti collaterali sulla salute possono essere devastanti e devono essere affrontati con serietà. La consapevolezza di tali rischi è essenziale per migliorare il benessere degli artisti e per promuovere un ambiente più sano nella cultura della musica.