I cantanti famosi vivono in media quattro anni in meno rispetto ai colleghi meno conosciuti

La notorietà può rappresentare un fattore cruciale per la carriera dei cantanti, influenzando significativamente la loro longevità artistica, come evidenziato da recenti studi nel settore musicale.

In un contesto in cui il successo è spesso legato a fama e ricchezza, un nuovo studio solleva interrogativi sull’effetto della notorietà sulla vita degli artisti musicali. I risultati di una ricerca condotta dai ricercatori dell’Università di Witten/Herdecke in Germania indicano che i cantanti di fama mondiale tendono a vivere circa quattro anni in meno rispetto ai loro omologhi meno noti.

Questo fenomeno non è solo sorprendente, ma solleva anche questioni cruciali riguardo ai rischi connessi alla vita da celebrità.

Il legame tra fama e mortalità

La ricerca pubblicata nel Journal of Epidemiology & Community Health ha esaminato un campione di 648 cantanti, di cui metà aveva raggiunto uno status di celebrità e l’altra metà no. I risultati hanno mostrato che, mentre i cantanti famosi vivevano mediamente fino a 75 anni, i meno noti raggiungevano i 79 anni. Questi dati suggeriscono che la fama possa essere associata a un rischio di mortalità maggiore, paragonabile a quello di comportamenti a rischio come il fumo.

Analisi del campione di studio

Il campione esaminato includeva una predominanza di uomini (83,5%) e un anno medio di nascita fissato nel 1949. Inoltre, oltre il 61% degli artisti proveniva dal Nord America, mentre una parte significativa era europea. I generi musicali analizzati mostravano una netta inclinazione verso il rock, che rappresentava il 65% del campione, seguito da R&B e pop. La maggior parte degli artisti (59%) faceva parte di band, mentre solo il 29% era solista. Questo campione è stato estratto dal database Top 2000 Artists of All Time, che raccoglie dati basati su valutazioni di critici musicali.

Le cause dell’accorciamento della vita

È interessante notare che il rischio di morte più elevato tra i cantanti famosi non è attribuibile a fattori preesistenti, ma emerge dopo il raggiungimento della notorietà. Gli autori dello studio indicano che la pressione psicologica e le sfide uniche legate alla vita da celebrità possono contribuire a questo fenomeno. Stress, perdita di privacy e l’intenso controllo pubblico sono solo alcune delle pressioni che questi artisti devono affrontare quotidianamente.

Stress e comportamento

Questi fattori di stress possono dar vita a disagio psicologico e comportamenti di adattamento dannosi. Per esempio, la necessità di mantenere un’immagine pubblica può portare a scelte di vita poco salutari, amplificando i rischi professionali già esistenti. Nonostante la sicurezza economica che deriva dalla fama, il peso della notorietà può annullare qualsiasi beneficio associato a un alto status socioeconomico.

La ricerca mette in luce la vulnerabilità degli artisti, suggerendo che sia necessaria una maggiore protezione e supporto per questa categoria. È fondamentale comprendere che, sebbene la fama possa portare a successi finanziari, gli effetti collaterali sulla salute possono essere devastanti e devono essere affrontati con serietà. La consapevolezza di tali rischi è essenziale per migliorare il benessere degli artisti e per promuovere un ambiente più sano nella cultura della musica.