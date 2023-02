I deputati si alzano lo stipendio perché "la vita è più cara": pioggia di critiche social

Da 11.100 a 12mila euro netti al mese: in bilancio i deputati siciliani si alzano lo stipendio perché "la vita è più cara", critiche aspre sui social

I deputati siciliani si alzano lo stipendio perché “la vita è più cara”: pioggia di critiche social.

“Come se noi invece non avessimo bisogno di vedere i nostri stipendi adeguati davvero al costo della vita”, è stato il commento di un cittadino catanese sui social. E di commenti così, amari, ve ne sono tantissimi, ma cosa è successo? Semplicemente che, per uno scatto dovuto, i deputati dell’Assemblea regionale siciliana hanno votato l’aumento al loro stipendio mensile di 890 euro al mese.

I deputati si alzano lo stipendio

Cosa significa? Che dagli attuali 11.100 euro netti, si passa a 12mila euro mensili. E il motivo? Come spiega Leggo è che “serviva un adeguamento all’aumento del costo della vita, una risposta all’inflazione”. Così, nella busta paga emessa dallo Stato entreranno a ognuno di loro circa 11mila euro lordi in più all’anno. E la nota di integrazione a bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana lo dice chiaramente. “Le voci fondamentali, costituite dall’indennità parlamentare e dalla diaria, sono state modificate a decorrere dal 1° gennaio 2014 per tenere conto del limite complessivo di 11.100,00 mensili previsto dalla legge regionale 4 gennaio 2014, n.

1. La stessa legge prevede che la misura del trattamento sia soggetta ad adeguamento secondo la variazione dell’indice Istat del costo della vita”.

“Aumento deciso dell’inflazione”

Si cita “l’aumento deciso dell’inflazione nell’anno trascorso ha pertanto portato a una rimodulazione in aumento della spesa”. Insomma, l’inflazione sale e la spesa dell’Ars per le indennità dei parlamentari, che passa dai 10,45 milioni del 2022 a 11,2 milioni per il 2023.

Un altro utente social ha usato meno parole per dire la sua: “Vergogna”.