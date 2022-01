I gadget personalizzati sono una delle migliori strategie di marketing: dalle borracce alla maglia, cosa scegliere?

Regalare gadget personalizzati significa offrire esperienze individuali su misura per il cliente e valorizzare la brand identity dell’azienda: ma quale prodotto scegliere?

Per dare vita a un brand di successo e farsi conoscere proprio da tutti, i gadget personalizzati si rivelano una delle migliori strategie di marketing. Belli, utili e sempre originali: i gadget sono un regalo sempre gradito, proponendo un’esperienza unica e personalizzata. Nella variegata concorrenza che domina il mercato contemporaneo, i gadget personalizzati costituiscono un’importante comunicazione aziendale. Sono un aspetto fondamentale per qualsiasi tipo di attività professionale, contribuendo al posizionamento strategico del marchio e aiutando ad aumentarne il prestigio. L’impiego di articoli promozionali si dimostra quindi una strategia efficace. Scegliendo tra un ampio assortimento di prodotti, è possibile creare in pochi passi i gadget personalizzati più amati.

Strategie di marketing, perché regalare gadget personalizzati?

Nell’era digitale si rivela essenziale creare un marchio sempre distinguibile e rafforzare il rapporto con i clienti, offrendo loro sorprese utili e apprezzate. Puntare sulle migliori strategie di marketing e offrire una comunicazione coinvolgente si dimostra il modo più efficace per la crescita della propria azienda, valorizzando i punti di forza del brand e i principi su cui si fonda. Proporre gadget personalizzati significa offrire esperienze individuali realizzate su misura per il cliente, favorendone coinvolgimento e fidelizzazione, ma è anche il giusto modo per incentivare l’interazione tra l’azienda e i suoi fruitori, avvicinandone sempre di nuovi.

Ma come realizzare (e regalare) il gadget personalizzato più adatto al cliente? Distinguere gli utenti dell’azienda e offrire a ognuno il gadget più in linea con gusti ed esigenze si rivela il primo fondamentale aspetto da tenere in considerazione. Creare articoli promozionali per ciascun cliente è pressoché impossibile, ma la vasta gamma di prodotti personalizzabili permette di smuovere la fantasia e dare vita a molteplici abbinamenti, che siano sempre variegati e differenti. Spesso basta un piccolo accessorio per convincere l’utente. L’obiettivo dell’azienda deve essere quello di garantire la soddisfazione del cliente e mostrare la propria riconoscenza. Offrire il prodotto migliore significa puntare sulla brand identity, valorizzando l’immagine dell’azienda, e conoscere il target a cui il gadget è destinato. Il logo aziendale deve essere adeguatamente (e finemente) evidenziato, catturando subito l’attenzione di chi riceve il regalo.

I gadget promozionali più amati rientrano nelle categorie di:

Abbigliamento;

Salute e bellezza;

Tecnologia;

Tazze e borracce;

Borse e accessori da viaggio.

I migliori regali aziendali

I gadget personalizzati rappresentano una delle strategie di marketing più sfruttate dalle aziende. Ma nel vasto panorama di articoli promozionali, quali sono i migliori da scegliere? Ce n’è per tutti i gusti e c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Esistono gadget ecologici da regalare a clienti e/o dipendenti in occasione di eventi speciali e non solo: la scelta giusta per gli amanti del green e per essere sempre rispettosi dell’ambiente, sfoggiando un gusto naturale semplice e raffinato. Il merchandising ecologico è una moda sempre più diffusa, con la quale si evita di ricorrere alla plastica. Si tratta di regali aziendali sostenibili e riciclabili, biodegradabili o realizzati con materiali riciclati. I gadget sono quindi a basso impatto ambientale e prodotti con materiali come legno, fibre di bambù, bucce di caffè, PLA (un poliestere termoplastico ottenuto a partire dal mais), plastica riciclata RPET e simili. Ogni prodotto poi può essere offerto in colori diversi e ci sono molteplici opzioni di stampa per specifiche personalizzazioni.

Tra i gadget personalizzati più apprezzati ci sono anche borse e shopper sulle quali imprimere il logo aziendale, scelte in particolare in occasione di conferenze, fiere e congressi. Si tratta di un prodotto molto utile per raccogliere dépliant e volantini consegnati durante l’evento. Le shopper personalizzate sono abbastanza economiche e molto gradite ai destinatari, oltre a garantire ampia visibilità all’azienda. Le borse, infatti, dispongono di una grande area sulla quale stampare il logo del brand, che sarà davvero visibile a tutti. Tra i modelli di borse pubblicitarie ci sono tipi diversi di tessuti e colori con i quali sbizzarrirsi per rispondere a esigenze di budget e gusto, rispettando sempre l’immagine dell’azienda.

Amatissime e comodissime: è sempre più comune personalizzare bottiglie e borracce, utili per i lavoratori che non vogliono inquinare acquistando plastica e per gli appassionati di sport. Per tutti coloro che vogliono seguire uno stile di vita sano, le borracce personalizzate sono un regalo graditissimo: una bella garanzia per le aziende che vogliono aumentare la propria visibilità. Anche in tal caso, i modelli sono numerosi: ci sono le classiche ed economiche borracce in plastica, ma anche le esclusive borracce promozionali in tritan (senza BPA), in alluminio o acciaio con funzione termica, fino alle borracce più eleganti a forma di bottiglia ideali per i congressi.

Non mancano neppure i gadget personalizzati originali per sorprendere i clienti e lasciare un segno, mostrandosi sempre unici e riconoscibili. I regali aziendali originali sono una sorpresa gradita, sicuramente differente. È importante che siano utili e di qualità, perché rappresentano l’impresa e devono promuoverne l’immagine. I prodotti promozionali dal design piacevole e seducente, da regalare durante fiere, eventi o nelle campagne di fidelizzazione, si rivelano un vero successo. Per distrarsi dallo stress del lavoro, garantire il relax dei clienti ed evadere dalla routine quotidiana, le bombe da bagno contenute in un sacchettino di cotone personalizzabile sono il gadget migliore. I profumi più delicati possono essere sprigionati anche dai diffusori di aromi sense. Si tratta di un diffusore in legno di faggio e base in vetro, con 3 bastoncini di canna e fragranza di giglio e gelsomino: indubbiamente un articolo originale. Lo è anche l’amaca in tela per godersi la siesta. Dal design impeccabile la calcolatrice in bambù, che è ecologica, offre un design differente e un’estetica sempre alla moda. C’è anche la mini cassa bluetooth mushwood, in legno e portatile: impossibile non apprezzarla. Utile, moderno e innovativo anche il caricatore wireless per smartphone, che è in bambù, rotondo e con rifiniture che ricordano il legno: un gadget personalizzato davvero esclusivo, perfetto per gli amanti della tecnologia e non solo. Per regalare un sorriso a clienti e dipendenti, interessante è il vasetto personalizzato contenente semi di girasole, il fiore simbolo di vivacità e allegria. Per chi invece ama la cucina (e i piatti prelibati), il barbecue è il regalo più azzeccato, a cui si può aggiungere l’apposito set di accessori. Non solo: nella vasta categoria di gadget personalizzati ci sono anche cannucce di carta, oliera, segnalibro sostenibile, il set per le vacanze al mare composto da telo e ombrellone, portacenere e racchettoni da spiaggia, fino a infradito, ventilatore portatile da collegare alla porta usb, porta sacchetti per cani, una custodia impermeabile per il cellulare, la chiavetta USB e la stazione metereologica con orologio, termometro e calendario.

Tra i regali personalizzati più utili e apprezzati, tradizionali e sempre graditi, ci sono i taccuini e i quaderni, le mini casse e speaker bluetooth, le maglie con stampa personalizzata.

Sempre più scelti sono i dispositivi di protezione individuale indispensabili nei mesi di pandemia ed essenziali per proteggere i dipendenti e i clienti che si trovano quotidianamente divisi tra casa e lavoro.

Tra i prodotti rientrano: