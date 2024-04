I gemelli siamesi Schappell sono morti: uno di loro aveva fatto coming out

I gemelli siamesi Schappell, diventati famosi grazie ad alcuni programmi televisivi, sono morti. Avevano 62 anni e uno di loro aveva fatto coming out come trans.

I gemelli siamesi Schappell sono morti: avevano 62 anni

Lutto per la famiglia Schappell: sono morti i gemelli siamesi George e Lori. Il decesso dei fratelli è avvenuto la settimana scorsa, all’età di 62 anni. Come le gemelle Hensel, gli Schappell sono diventati famosi in tutto il mondo grazie alle partecipazioni ad alcuni programmi televisivi, tra cui un cameo in Nip/Tuck e due documentari sulla loro vita.

Gemelli siamesi Schappell: il coming out

Nel 2007 George, il gemello Schappell che soffriva di spina bifida e che usava una sedia a rotelle per muoversi, ha fatto coming out come trans in tv:

“Fin dalla tenera età, ero consapevole della mia reale identità di genere. Prediligevo i giochi tipicamente associati ai ragazzi, come i treni, e provavo un forte disagio per i vestiti femminili. Per anni, ho nascosto la mia identità, perfino a mia sorella Lori”.

Gemelli siamesi Schappell: cosa facevano nella vita?

I gemelli Schappell, seppure uniti, facevano vite diverse: George era un musicista country, mentre Lori lavorava in ospedale. Quando lei era di turno in nosocomio, lui – seduto sulla sua sedia a rotelle – leggeva e componeva musica.