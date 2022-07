I migliori hard disk esterni: come sceglierli?

Noi ci siamo affidati a ilprodottomigliore.it, un sito comparatore di prezzi che consente di individuare subito il prodotto giusto per ogni tipo di utente.

Quando non si ha più spazio nel proprio computer, fisso o portatile che sia, un hard disk esterno è senza ombra di dubbio la soluzione migliore.

Si tratta di dispositivi molto compatti che consentono di conservare una miriade di file al loro interno, garantendo un elevato grado di sicurezza e consentendo di liberare la memoria del computer, che se intasata può creare non pochi problemi in termini di performance.

Ma quali sono i migliori hard disk esterni? Come fare a scegliere quello giusto se non si hanno competenze nel settore?

Di seguito vedremo una breve lista dei migliori hard disk esterni proposti dalla piattaforma, così da farci un’idea delle sue potenzialità.

Seagate Basic 4 TB – Miglior rapporto qualità prezzo

Il Seagate Basic, per quanto il nome possa far pensare ad un prodotto di base, è un ottimo hard disk esterno da ben 4 TB in grado di immagazzinare tantissimi file importanti. Dispone di un veloce cavo USB 3.0 per una velocità di trasferimento aumentata, il tutto in un design comodo e compatto che consente di riporlo praticamente ovunque.

Il cavo è di 20 cm, quindi abbastanza lungo per collegarlo al computer senza troppe limitazioni, mentre le dimensioni parlano da sole: 11,7 x 8 x 2 cm. Un vero e proprio concentrato di memoria in un’unità super compatta, dal peso di appena 270 g!

TOSHIBA HDTB420EK3AA Canvio Basics 2 TB – Ottimo compromesso

Chi non ha file troppo pesanti ma ha comunque bisogno di un hard disk esterno per conservare i propri dati, può optare per il Toshiba HDTB420EK3AA, che dispone di ben 2 TB per salvare qualsiasi tipo di informazione.

Basta avere un sistema Windows 10, 8.1 o superiore, e disporre di una porta USB. Queste sono presenti sia in formato 3.2 Gen 1 che 2.0, in modo da adattarsi per un miglior trasferimento dei file. L’unico punto su cui porre attenzione è che per macOS v11.2 / v10.15 / v10.14 / v10.13 / v10.12 / OS X v10.11 è necessaria la riformattazione.

La velocità di trasferimento dichiarata è di ben 5,0 Gbit/s, per un trasferimento ultra veloce in tutta sicurezza.

TOSHIBA HDTB410EK3AA Canvio Basics 1 TB – Il più economico

Chi vuole solamente liberare spazio dal proprio computer ma vuole risparmiare il più possibile, può selezionare il TOSHIBA HDTB410EK3AA Canvio Basics da 1 TB, un modello molto economico ma anche abbastanza capiente per chi non ha troppe pretese.

Il design è compatto dalle finiture opache, un misto di eleganza e modernità che racchiude una buona capienza per spostare documenti, foto e video brevi. Il formato è il file system NTFS, quindi è compatibile con sistemi operativi Windows, ma si può cambiare la formattazione per renderlo compatibile anche con MacOS.

Per quanto riguarda le misure, parliamo di un dispositivo di appena 2,5 pollici, quindi è semplice da riporre in tasca o in una piccola tracolla per portarlo in viaggio. L’interfaccia USB è una 3.0, quindi la velocità è di circa 5 GB/s. Con porte USB 2.0, invece, si arriva a circa 500 MB/s.

Come scegliere un hard disk esterno?

Dopo aver analizzato i modelli disponibili su ilprodottomigliore.it, è bene valutare elementi importanti che possono fare la differenza al momento della scelta di un hard disk esterno. Per scegliere quello giusto, infatti, dovrete prendere in considerazione aspetti come la capacità, la compatibilità, le dimensioni e la velocità di trasferimento dei file.

Capacità o storage

La capacità, o storage, rappresenta la memoria posseduta dall’hard disk. Più sarà grande, più file sarete in grado di immagazzinare al suo interno.

Considerate, ovviamente, che se dovete spostare file pesanti come film in 4K, necessiterete di molto più di 2 TB, capacità consigliata per chi invece deve spostare solamente foto e documenti, compreso qualche breve video in alta qualità.

Chi vuole solo svuotare un PC portatile, che in genere può avere 500 GB di memoria interna, può optare per un modello da 1 o 2 TB senza problemi, considerando sempre lo spostamento di altri file in futuro.

SSD, HDD e velocità di trasferimento

La tecnologia di un hard disk esterno è cruciale per la velocità di trasferimento dei file. Le memorie SSD sono infatti più piccole ma molto più veloci, e consentono una migliore lettura di documenti e file pesanti. Ovviamente sono più costose, ma possono essere utili in termini di prestazioni.

Di contro, le HDD sono generalmente più grandi, ma leggermente più lente. Tuttavia, la loro tecnologia interna assicura una durata maggiore nel tempo.

Per quanto riguarda le connessioni USB, invece, queste possono essere 2.0, 3,0, 3.1 Gen1 o 3.2 Gen2. Ovviamente, la 2.0 è un po’ più lenta, mentre dalla 3.0 in poi si oscilla tra velocità comprese tra 5 Gbps e 10 Gbps, in modo da trasferire file in men che non si dica.

Compatibilità e dimensioni

Talvolta avere un hard disk capiente ma troppo ingombrante e poco compatibile può essere scomodo per le proprie attività, quindi sono diversi gli utenti che preferiscono modelli compatti e flessibili. In questo senso, l’hard disk esterno ideale deve essere adatto alla propria scrivania o alla propria postazione di lavoro, in modo da non dover spostare oggetti in continuazione.

Inoltre, è bene fare attenzione alla compatibilità con i vari sistemi operativi, soprattutto se usate MacOS o Linux. In questo caso, potreste aver bisogno di una formattazione che spesso richiede competenze tecniche avanzata. Quindi, meglio risolvere il problema a monte optando per un hard disk altamente compatibile.

Conclusioni

Scegliere un hard disk esterno non è mai stato semplice, soprattutto con i modelli di ultima generazione presenti sul mercato che, in diversi casi, sono in grado di soddisfare le esigenze di svariati tipi di utenti.

Fortunatamente, usando siti come ilprodottomigliore.it è possibile dimezzare i tempi di ricerca e individuare facilmente il prodotto più adatto alle proprie necessità, con la sicurezza di trovare l’affare più conveniente del momento!