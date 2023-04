"I non residenti lascino le abitazioni ospitanti": la Polizia di Stato avverte: è una truffa

In diverse città circola un avviso nel quale chi non è residente è invitato a lasciare l'abitazione. La Polizia di Stato ha fatto sapere che si tratta di una truffa.

L’avviso riporta il logo del Ministero dell’interno, dipartimento di pubblica sicurezza e i toni sono forti e perentori. Chi non risiede in un dato edificio è invitato a lasciarlo per dei controlli da parte di presunti agenti di Polizia e chi si rifiuta rischia un conto particolarmente salato: il rischio è un’ammenda fino a 206 euro e per i casi più gravi reclusione dai 3 ai 12 anni.

Potrebbe sembrare un avviso emesso dalle autorità in piena regola, ma non è affatto così. La Polizia di Stato, attraverso un tweet, ha fatto sapere che si tratta di una truffa, segnalata in diverse città italiane.

Avviso truffa in diverse città italiane: l’avvertimento della Polizia di Stato

La Polizia di Stato sul suo sito istituzionale ha spiegato che gli avvisi in questione sono stati affissi “sulle facciate di alcune abitazioni e condomini” e che “nello stesso si intima ai cittadini di far rientro presso i luoghi di usuale residenza”.

Non è tutto. Nel comunicato si legge anche: “È evidentemente una truffa da non assecondare. L’avviso esordisce richiamando un inverosimile obbligo, ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale, di lasciare le eventuali abitazioni ospitanti per un non meglio specificato fine. Obbligo che verrebbe verificato da un presunto controllo delle forze di polizia”.

In effetti, dando una rapida occhiata all’avviso, sono diversi gli elementi che potrebbero destare qualche sospetto: dall’uso del maiuscolo in tutto il testo, al grassetto, passando per le sottolineature.

La raccomandazione della Polizia: “Parlatene con gli anziani o vicini di casa”

Non ultimo la Polizia ha tenuto a precisare che l’obiettivo dei malviventi è quello di rubare soldi, gioielli e quanto altro in modo del tutto indisturbato. Da lì la raccomandazione: “Chi si imbatte in simili volantini è pregato di recarsi all’ufficio di Polizia più vicino o alla stazione dei carabinieri per denunciare l’accaduto. È opportuno parlarne agli anziani presenti in famiglia o vicini di casa così da metterli in guardia ed aiutarli a difendersi da questi malfattori”.