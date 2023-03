I vicini sentono cattivo odore in un'abitazione: trovati due cadaveri in casa

Dramma a Roma nord, nella zona tra Grottarossa e Prima Porta, dove i cadaveri di due persone, probabilmente madre e figlio, sono stati ritrovati all’interno di un’abitazione dopo la segnalazione alle forze dell’ordine di alcuni abitanti del quartiere.

Il macabro ritrovamento è stato fatto nella mattina di oggi, mercoledì 29 marzo, in Via Labaro. Erano circa le ore 10:45 quando i poliziotti, chiamati sul posto da alcuni residenti, hanno forzato la porta della casa da cui proveniva un forte odore acre. Gi agenti di polizia, entrando nell’appartamento si sono trovati di fronte ad una scena raccapricciante: i corpi di due persone senza vita stesi a poca distanza l’uno dall’altro.

Le ipotesi della polizia

Nella camera, c’era stesa sul letto una donna anziana (si è scoperto dopo essere del 1929), mentre sul pavimento della stessa stanza era presente anche il corpo di quello che potrebbe essere suo figlio: un uomo nato nel 1962. Presente sul letto, appoggiato a pochi centimentri dalla donna, anche un fucile. Al momento non si sa se l’arma da fuoco sia stata utilizzata in qualche modo e abbia causato la morte di uno dei due o di entrambi i deceduti. Al momento, gli esperti della scientifica non escludono nessuna ipotesi.