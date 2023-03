Incidente sulla A22: morta 50enne di Bologna

Morta sulla A22 una donna 50enne in seguito a uno scontro tra più auto: rimasto ferito anche un uomo 51enne ora ricoverato in gravi condizioni

Tragico incidente sulla A22 del Brennero. Nel pomeriggio di ieri, martedì 28 marzo 2023, una donna imolese di 50 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro che ha coinvolto più auto. Ferito un bolognese di 51anni, ora ricoverato in gravi condizioni.

Lo scontro è avvenuto sulla A22, all’altezza dell’uscita di Trento Sud. Erano circa le 12, quando si è innescato un tamponamento tra due vetture: il secondo veicolo, per inerzia, è andato a schiantarsi a sua volta contro il rimorchio di un mezzo pesante che stava davanti alla vettura tamponata. Alla guida di una delle due utilitarie che hanno innescato l’incidente c’era Patrizia Accorsi, la donna di 50 anni deceduta quasi sul colpo.

Per Patrizia non c’è stato nulla da fare. Scattato l’allarme, i soccorsi sono prontamente intervenuti sul luogo dello scontro, ma la conducente dell’auto è morta sul colpo a causa del forte impatto e dello schiacciamento. L’altro soggetto coinvolta nel sinistro, un uomo bolognese di 51 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Trento. Le sue condizioni sono gravi ma sembra al momento rimanere escluso il pericolo di vita. Dopo l’incidente, sul tratto autostradale interessato dal sinistro si è formata una coda di 6 chilometri, soprattutto di mezzi pesanti.