La notizia che circola da giorni sembra trovare conferma: Ignazio Moser avrebbe deciso di chiudere definitivamente un legame importante della sua vita. Un rapporto che per anni ha rappresentato un punto fermo, ma che, a quanto pare, si sarebbe incrinato irrimediabilmente fino a spezzarsi.

Ignazio Moser e la decisione di chiudere il rapporto

Sarebbe infatti successo qualcosa di serio che ha incrinato il rapporto, che poi si è concluso del tutto. Già ad aprile, come riferito dal giornalista Gabriele Parpiglia, la situazione pareva essersi complicata ma ora sembra essere arrivata al capolinea. Lo scorso mese Ignazio Moser aveva già preso una decisione dura nei confronti di Belen, sorella della sua compagna Cecilia: “Ignazio Moser prima ha smesso di seguire Belen, lei idem. Poi lui ha rimesso il segui, lei per ora no. Mi segnalano che questo video di lei con Andrea Damante in consolle abbia creato scompiglio. Per esempio – aveva detto Parpiglia – scompiglio a chi è in dolce attesa, per esempio, non ci vuole tanto nel capirlo”.

L’amicizia storica giunta al termine

Moser avrebbe troncato con il suo amico storico Andrea Damante, che conosceva da molti anni. Parpiglia ha infatti scritto: “Quella clip ha infatti segnato la fine dell’amicizia tra i due, un legame che non era affatto superficiale. Anzi, era consolidato da passioni comuni come il calcio, il fantacalcio, le vacanze insieme e numerose uscite ‘serali’. Ma come facciamo a essere certi di questa rottura? La conferma arriva indiretta ma eloquente: il recente video pubblicato da Cecilia per fare gli auguri di compleanno a Tony Effe“.