Il Festival di Sanremo 2025 entra nella storia come il primo a trasmettere un videomessaggio di un Pontefice. Papa Francesco risponde all’invito di Carlo Conti, inviando un potente messaggio sui valori di unità e pace della musica, in un mondo sempre più segnato dalle guerre.

Il messaggio è stato trasmesso prima dell’esibizione della cantante israeliana Noa e della collega palestinese Mira Awad, che hanno interpretato “Imagine” di John Lennon in una versione multilingue, cantata in ebraico, arabo e inglese.

“Penso, in questo momento, a mia mamma che mi raccontava e mi spiegava alcuni brani di opere liriche facendomi conoscere il senso di armonia e i messaggi che la musica può donare. Pensando al tuo invito penso direttamente a tanti bambini che non possono cantare, non possono cantare la vita, e piangono e soffrono per le tante ingiustizie del mondo, per le tante guerre, le situazioni di conflitto. Le guerre distruggono i bambini. Non dimentichiamo mai che la guerra è sempre una sconfitta”, aggiunge il Pontefice.