Il 2023 di Vittorio Feltri comincia malissimo: offende Michela Murgia

Il 2023 di Vittorio Feltri comincia malissimo: sui social il fondatore di Libero offende Michela Murgia gratuitamente.

Il tweet del giornalista proclama che la scrittrice sarebbe simile ad un “orco” e ad una “strega”. E in due step Feltri decide di sfoderare una vena che troppo spesso ormai tracima dall’irriverente all’offensivo.

Feltri offende Michela Murgia

Ecco l’ultimo tweet del giornalista: “Non mi piace non per quello che dice o scrive ma perché è brutta come l’orco”. Insomma Feltri, che da tempo ha lanciato l’annuncio di voler correre per un posto da consigliere regionale in Lombardia, ha espresso un giudizio molto simile al body shaming sulla Murgia.

A dire il vero il giornalista è recidivo con la scrittrice. Repubblica ricorda che “lo aveva fatto anche a inizio dicembre, con un altro tweet in cui attaccava la scrittrice e difendeva la premier” Giorgia Meloni.

Ecco il tweet di Feltri.

La scrittrice Murgia non mi piace non per quello che dice o scrive ma perché è brutta come l’orco — Vittorio Feltri (@vfeltri) January 1, 2023

Il paragone fra Giorgia Meloni e la scrittrice

Premier di cui Feltri diceva che “a scuola era la prima della classe, e ora si vedono i risultati meritati. E sapete perché la Murgia è così cattiva? Perché è brutta come una strega“. Poco dopo son arrivati tweet indignati: ” Ma come ti permetti”, oppure “E pure il primo giorno del 2023 hai scritto qualcosa di offensivo verso una donna. Complimenti l’importante è non smentirsi mai”.