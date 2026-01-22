Il Board of Peace di Trump: Una Nuova Iniziativa per Promuovere la Pace Internazionale

Nell’ambito del Forum Economico Mondiale di Davos, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ufficialmente rivelato il suo progetto di creare un Board of Peace, un organismo destinato a dirimere le controversie internazionali. L’iniziativa, che prevede una quota di adesione di un miliardo di dollari per i membri permanenti, è stata concepita inizialmente per supervisionare la ricostruzione di Gaza dopo il conflitto israelo-palestinese, ma il suo raggio d’azione si estende oltre.

Obiettivi e struttura del Board of Peace

Durante la cerimonia di firma, Trump ha affermato che molte nazioni sono interessate a partecipare, sottolineando l’importanza di un approccio che includa anche le Nazioni Unite. Tuttavia, la presenza di figure non convenzionali come l’ex primo ministro britannico Tony Blair e il segretario di Stato americano Marco Rubio nella giunta esecutiva ha sollevato interrogativi sull’effettiva funzionalità di questo nuovo organismo.

Composizione e poteri del consiglio

Il Board sarà presieduto da Trump e avrà un consiglio esecutivo composto da membri di rilievo internazionale, che includerà anche il genero di Trump, Jared Kushner. Le decisioni strategiche saranno prese da questo consiglio, mentre i membri potranno servire per un periodo di tre anni, a meno che non decidano di pagare la somma per un seggio permanente. Questi fondi sono destinati principalmente alla ricostruzione di Gaza, che secondo le stime richiederà oltre 53 miliardi di dollari.

Reazioni internazionali e preoccupazioni

Nonostante l’entusiasmo di Trump, la risposta globale è stata mista. Alcuni leader europei, tra cui il ministro degli esteri britannico Yvette Cooper, hanno già annunciato che non parteciperanno, temendo che il Board possa minare l’autorità delle Nazioni Unite. La creazione di un organismo indipendente che gestisca le questioni internazionali potrebbe dare vita a tensioni diplomatiche significative.

Il punto di vista dei palestinesi

Dal lato palestinese, c’è scetticismo nei confronti di questa nuova iniziativa. Secondo i reportage provenienti da Gaza, i residenti vedono il Board of Peace come un tentativo di gestire il loro popolo piuttosto che affrontare le loro legittime aspirazioni e diritti. Tareq Abu Azzoum, un giornalista di Al Jazeera, ha sottolineato che gli abitanti di Gaza percepiscono questa nuova entità come distante dalla loro realtà quotidiana.

In un contesto così complesso, le tensioni con Israele potrebbero intensificarsi ulteriormente. Il governo di Benjamin Netanyahu ha già manifestato la propria contrarietà, sostenendo che questa iniziativa non è stata concordata con loro e che potrebbe limitare la loro libertà d’azione, sia sul piano politico che militare.

Il Board of Peace rappresenta un tentativo audace di Trump di riorganizzare il panorama della diplomazia internazionale, ma la sua efficacia e il suo impatto rimangono incerti, mentre le reazioni globali si intensificano.